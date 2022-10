¿Cuándo sale Demon Slayer Temporada 3?

Después de una exitosa temporada 2 de Kimetsu no Yaiba, se confirmó que más noticias de anime para Demon Slayer se revelarán el 15 de octubre de 2022 en el evento Machi ★ Asobi, según el anuncio publicado en la cuenta oficial de Twitter.

Los actores de voz de Tanjiro Kamado (Natsuki Hanae) y Tengen Uzui (Katsuyuki Konishi) asistirán al evento con el productor Yuma Takahashi como moderador del escenario.

Todavía no hay detalles específicos sobre lo que implicarán las noticias de la animación japonesa, pero muchos fanáticos esperan la posibilidad de más noticias de Swordsmith Village Arc (Temporada 3).

La próxima temporada titulada Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Swordsmith Village Arc se anunció originalmente después de que la temporada 2 (Entertainment District Arc) terminara en febrero.

Un nuevo tráiler y una imagen clave se revelaron dos meses después, en abril de este año, que puedes ver a continuación. Ufotable estará a cargo de la producción de animación para Swordsmith Village Arc (Arco de la Aldea del Herrero).

¿Cuándo saldrá el Arco de la Villa del herrero?

Su estreno está previsto para algún momento de 2023, junto con otros grandes animes como Attack on Titan: Shingeki no Kyojin y Vinland Saga. La Verdad Noticias te compartirá más información de Kimetsu no Yaiba Temporada 3 en el futuro.

Te puede interesar: Preguntas que Kimetsu no Yaiba Temporada 3 necesita responder

Acerca de Demon Slayer anime y manga

La segunda temporada de anime comenzó a transmitirse en diciembre de 2021 y duró 11 episodios, finalizando en febrero de 2022. La temporada es actualmente el segundo anime mejor calificado del año tanto en MyAnimeList (8.84) y Anilist (88%), quedando detrás de Kaguya-sama: Love is War Season 3 en ambos sitios.

La película Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Train se convirtió en la película de anime más taquillera de todos los tiempos y ni siquiera está cerca. La icónica película recaudó más de $500 millones en la taquilla mundial y casi $3 millones en ventas de Blu-Ray DVD.

En perspectiva, la segunda película más taquillera de todos los tiempos es Spirited Away con $395 millones. Y, más recientemente, Jujutsu Kaisen 0 se convirtió en la película basada en una serie que más se acerca a los números de la película y eso es $196 millones en todo el mundo.

¿Quieres aún más perspectiva? One Piece: Film Red (2022) es la película más taquillera de toda la icónica franquicia de anime One Piece, que solo alcanzó los $129 millones. Esto ni siquiera tiene en cuenta los 16 premios que ganó Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Train.

La serie de anime se ha vuelto tan popular que una encuesta reciente mostró que el 19% de los hogares japoneses ven Demon Slayer, lo que equivale a 10 millones de ciudadanos. Y se vuelve aún más loco.

Oricon lanzó una encuesta en 2020 que mostró que más del 90% del público japonés está, al menos, familiarizado con Demon Slayer, lo que no deja dudas sobre en qué se ha convertido la serie de anime más popular de todos los tiempos.

Portada del manga Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Vol. 1

El manga de Kimetsu no Yaiba fue escrito e ilustrado por Koyoharu Gotouge y comenzó su exitoso viaje cuando se serializó por primera vez en la revista Weekly Shonen Jump en 2016. La serie terminó oficialmente en 2020 con el capítulo 201 (Volumen 23).

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba actualmente tiene más de 150 millones de copias en circulación al 22 de octubre, lo que lo convierte en el noveno manga más vendido de todos los tiempos.

El manga también ha ganado 7 premios en el transcurso de sus cuatro años, incluido el "Libro del año" en los Premios anuales al Libro del año 2020 de Da Vinci.

La serie Demon Slayer también ganó 11 premios individuales para sus personajes en los Animedia Character Awards 2019, lo que la convierte en la mayor cantidad de premios otorgados a una sola serie en un solo año en la historia de Animedia, un récord que aún se mantiene.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram