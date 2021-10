¿Cuándo sale Darling in the Franxx en Netflix?

Las series de anime en Netflix son cada vez más, y los fans de este género no podrían estar más contentos debido a que ya no tienen que buscar por horas sus series favoritas, por lo que algunos siguen a la espera de la llegada de series como Darling in the FranXX en Netflix, una de las más populares en los últimos años.

En La Verdad Noticias te hemos presentado los detalles más importantes para que puedas adentrarte al mundo de este anime si te llamó la atención, ya que incluso los más escépticos quedan atrapados al ver sólo unos cuantos episodios de este drama futurista.

Ahora te hablaremos de dónde ver la serie y si está disponible en Netflix, donde podría llegar junto a la segunda temporada de Darling in the FranXX, algo que sería una increíble sorpresa para los seguidores del famoso anime estrenado en el año 2018.

¿Dónde puedo ver Darling in the Franxx?

En algunos países la serie si se ve en Netflix

La serie se puede ver a través de Netflix en algunos países, sin embargo esto no aplica para México, donde desafortunadamente para los fans, la serie no se encuentra disponible por el momento, por lo que cuando plataforma de streaming Crunchyroll agregó la serie a su catálogo emocionó mucho a los fans de este anime.

Por otro lado, existen otras plataformas donde se pueden disfrutar los capítulos, aunque la gran mayoría prefiere verlos en línea a través de Facebook y otras redes sociales, aunque estas no son versiones oficiales, por lo que los fans más fieles lo consideran piratería y prefieren omitir este contenido.

¿Cuántos episodios tiene Darling in the Franxx?

Algunos piensan que la primera temporada fue muy corta

La serie inició sus emisiones el 13 de enero de 2018, y continuó de forma semanal hasta el 7 de julio del mismo año, concluyendo su temporada con 24 capítulos, además de algunos especiales que han servido para que los fans puedan ver y calmen las ansias por la nueva temporada.

Se dijo que en 2022 llegarían nuevos episodios de Darling in the FranXX en algún punto del otoño, siendo una de las temporadas que más ha tardado en llegar, aunque incluso no se sabe si esa es la fecha oficial, pues no han habido declaraciones de la llegada oficial de la segunda temporada de la serie por parte de Studio Trigger.

Personajes de Darling in the Franxx

¿Quién es tu personaje favorito de Darling?

Si sabes quién es 002 de Darling in the FranXX puede que creas que conoces a todos los personajes de la serie, pero también se encuentra 001, Miku, a Mitsuru, a Ikuno, a Ichigo, Zorome, Kokoro, Goro, Futoshi y Hiro, y Zero Two, además de los klaxosapiens, los klaxosaurios y los humanos.

Por el momento no se sabe cuál es la fecha de llegada de Darling in the FranXX en México, pero debido a que la plataforma ha decidido apostar más por este contenido, agregando series clásicas y de antaño, puede que el famoso anime llegue muy pronto para atraer más espectadores nuevos.

