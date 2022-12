¿Cuándo llega la colaboración entre Fortnite y My Hero Academia?

Una de las mejores formas de recibir el mundo de los superhéroes en la animación japonesa, es sin duda My Hero Academia, con la historia centrada en Izuku Midoriya para convertirse en el mejor héroe del mundo.

Por lo tanto, es una gran sorpresa para los fans del Battle Royal y también para los fans de MHA, que con este crossover de Fortnite, nos dan una perfecta combinación para sumarse a los cruces con otras series de anime como Dragon Ball y Attack on Titan.

¿Cuándo sale My Hero Academia en Fortnite?

El crossover entre Fortnite x MHA llegará el 16 de diciembre.

La fecha de lanzamiento es para el 16 de diciembre de 2022, así que la espera será corta y muy pronto podrás disfrutar de ambas franquicias en una sola. Sigue leyendo La Verdad Noticias para conocer las nuevas skins.

“Esprinta, trepa y aplasta a tus rivales para conseguir la victoria magistral, ya sea construyendo en Battle Royale de Fortnite o sin hacerlo en Cero construcción de Fortnite”, compartieron los desarrolladores de este popular juego.

En este crossover de My Hero Academia y Fortnite nos introducen el nuevo Cero construcción de Fortnite. Agregaron: “¡Presume de puntería, estrategia y percepción del espacio mientras te lanzas a la batalla a toda velocidad en esta versión más táctica y trepidante de Battle Royale de Fortnite!”

Informan que Cero construcción, “todos los jugadores cuentan con el escudo total como primera línea de defensa”. También podrán deslizarse colina abajo para esquivar el fuego enemigo o trepar para subir a lo alto y sacar ventaja a los rivales.

¿Qué es y para qué sirve Fortnite?

Imagen: Fortnite: Battle Royal

Fortnite es un juego multijugador gratuito y constantemente evoluciona para que sus usuarios tengan experiencias únicas. Sirve para que los jugadores se dejan caer en el mapa del juego y compitan para ser el último en quedar de pie matando a todos los demás jugadores en el juego.

Por otra parte, la serie My Hero Academia es un manga shonen escrito e ilustrado Kohei Horikoshi, tiene una adaptación al anime por estudio BONES y cuenta con un total de seis temporadas disponibles para ver en la plataforma Crunchyroll.

