¿Cuándo habrá anime de Shuumatsu no Valkyrie?

Los fanáticos de Shuumatsu no Valkyrie anime, deben saber que el programa estrenó su primera temporada el 17 de junio de 2021 en Netflix. La animación japonesa está basada del manga original creado por Fukui Takumi, Umemurau Shinya y Aji Chika desde noviembre de 2017.

La serie también conocida como Record of Ragnarok, comienza su historia cuando los dioses convocan una reunión para decidir si dejar que la humanidad viva o muera. Una valquiria solitaria presenta una sugerencia para decidir las cosas en un torneo, donde 13 dioses lucharán contra 13 campeones humanos (uno contra uno).

El manga de Record of Ragnarok recibió buenas críticas y hasta ahora se han publicado 10 volúmenes que completaron 5 de las 13 batallas programadas en el torneo. Muchos fanáticos de la animación japonesa, compararon el anime con Kengan Ashura por el estilo de torneo y las batallas largas y prolongadas.

¿Quién animará Shuumatsu no Valkyrie?

Graphinica, es el estudio de animación que animó Shuumatsu no Valkyrie anime en un total de 12 episodios en su temporada 1. Graphinica es conocido por su trabajo en series de anime como Juuni Taisen, Re:Stage! y el remake de 2022, Tokyo Mew Mew New (coproducido con Yumeta Company).

Director: Masao Okubo

Director de fotografía: Yukihiro Masumoto

Director de art : Shinobu Yamaguchi

Director CGI 3D: Ryoichi Takeyama

Director de sonido: Yasunori Ebina

Composición de la serie: Kazuyuki Fudeyasu

Diseño de personajes: Masaki Saito

Música: Yasuharu Takanashi

El anime de acción y sobrenatural contó con el tema de apertura (opening) "Kamigami" de MAXIMUM THE HORMONE y con su tema final (ending) "Fukahi" de SymaG. Todos los episodios de la temporada 1 se estrenaron el mismo día en Netflix.

Shuumatsu no Valkyrie anime se puede disfrutar en su idioma (japonés) original, doblado al español, inglés, italiano y alemán. También cuenta con subtítulos en griego, inglés, español, y japonés (descriptivo).

¿Cuántas peleas son en Shuumatsu no Valkyrie?

Fan art de Shuumatsu no Valkyrie anime (Foto:Pinterest)

Record of Ragnarok, tendrá un total de 13 peleas dentro del torneo para salvar o destruir la humanidad. A continuación, La Verdad Noticias te comparte una lista con los personajes que participan en cada batalla (únicamente las que están publicadas en el manga).

Ronda 1: Lu Bu vs Thor.

Ronda 2: Adam vs Zeus.

Ronda 3: Sasaki Kojiro vs Poseidon.

Ronda 4: Jack el Destripador vs Heracles.

Ronda 5: Raiden Tameemon vs Shiva.

Ronda 6: Buda vs Bishamonten / Zerofuku.

¿Quién es el más fuerte de Shuumatsu no Valkyrie?

Zeus de Shuumatsu no Valkyrie anime

Se dice que Zeus es el más fuerte de Shuumatsu no Valkyrie anime, ya que él es el representante de los dioses. Constantemente se le conoce como el "Presidente” o “Rey de los Dioses", porque incluso derrotó a su padre; un titán y la personificación del tiempo, Kronos.

Zeus incluso podría infundir miedo en otros Dioses Supremos, como Shiva. Heimdall afirmó que Zeus tenía un poder casi omnipotente, usando el poder de la creación a su propio capricho, devolviendo al vacío todo lo que no se ajustaba a su fantasía. También veía el Big Bang como una emoción y podría destruir el cielo en su forma final.

Debido a la brutalidad de sus combates, algunos fanáticos compararon el estilo de Shuumatsu no Valkyrie anime con el original de Netflix, Baki the Grappler. Actualmente no hay información que confirme una temporada 2, pero como el manga aún está en publicación, es solo cuestión de tiempo para que se revelen más proyectos.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Mata ne!