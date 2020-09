¿Cuándo exactamente estará Dragon's Dogma en Netflix?

Nunca es un mal momento para una nueva epopeya de fantasía, y esta semana Netflix lanza una emocionante. Este septiembre marcará el estreno de Dragon's Dogma, una nueva serie de anime basada en el aclamado juego del mismo nombre. Pero, ¿cuándo exactamente estará el anime en Netflix?.

Lanzado en 2012, el juego de alta fantasía rápidamente ganó mucha atención. Desde entonces, ha sido portado a consolas modernas como PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch. Y ahora está recibiendo otro cambio de imagen, esta vez del gigante de la transmisión que nos trajo esa fabulosa adaptación de Castlevania .

Aquí está todo lo que necesita saber sobre Dragon's Dogma desde su fecha de lanzamiento y hora hasta su avance y elenco.

¿Cuándo estará Dragon's Dogma en Netflix?

Otra adaptación de anime de un videojuego impresionante llegará a Netflix esta semana. La serie de siete episodios se estrenará este jueves 17 de septiembre.

¿A qué hora estará Dragon's Dogma en Netflix?

Si ha tenido Netflix por un tiempo, ya conoce el ejercicio. Los siete episodios del nuevo anime estarán disponibles en Netflix el 17 de septiembre a partir de las 3 o 2 am. Eso significa que si estás viendo en la costa oeste te espera un estreno a medianoche.

Espera, ¿No ves los episodios en tu perfil? no se preocupe, simplemente actualice su aplicación o navegador de Netflix y la temporada debería aparecer de inmediato.

¿Hay un tráiler de Dragon's Dogma?

Ciertamente la hay y parece épica. Nuestro primer vistazo a Dragon's Dogma describe todos los puntos principales de la trama del juego. En un mundo donde los dragones no se han visto en más de 100 años, uno emerge y ataca una aldea.

Pero aunque el monstruo arranca el corazón de un hombre, aún sobrevive. Ese hombre ha resucitado, y su destino es derrotar al dragón y vengar a su familia asesinada.

¿El Dragon's Dogma se basa en un videojuego?

Usted apuesta. El juego de rol, hack-and-slash fue publicado por primera vez por Capcom en 2012 para PlayStation 3 y Xbox 360. El juego sigue la misma historia básica que el próximo anime de Netflix.

Después de que un dragón ataca una aldea, matando a la familia de un hombre, le arranca el corazón a ese hombre. Milagrosamente, este guerrero sobrevive y se le conoce como Arisen, el destinado a derrotar al dragón.

Dragon's Dogma estrena este 17 de septiembre en Netflix.

Cuando se lanzó el título por primera vez, fue ampliamente elogiado por su jugabilidad, pero criticado por su historia superficial. El juego permite a los jugadores personalizar su personaje y convertir a Arisen en Fighter, Strider, Mage, Warrior, Mystic Knight, Ranger, Assassin, Sorcerer y Magic Archer, una opción que se ha eliminado del anime. Lo que realmente llamó la atención fue el sistema de "peones" del juego.

Como en otros juegos de rol, Arisen forma parte de un equipo de luchadores. Pero en lugar de usar estos personajes solo como una extensión de los ataques del personaje principal, Dragon's Dogma los usó para explorar el mundo, fomentar las relaciones en este universo y aprender más sobre los enemigos. De hecho, pasar tiempo con tu grupo fue recompensado.

Al igual que el sistema de lucha, también se ha eliminado del anime de Netflix. Pero parece que Arisen tendrá al menos un miembro del grupo en la forma de la arquera dedicada Hannah.

¿Quién está en el elenco de Dragon's Dogma ?

Greg Chun proporcionará la voz de Arisen y Erica Méndez será la voz de Hannah. Para la versión japonesa, Yūichi Nakamura y Nana Mizuki darán voz a los papeles, respectivamente. Chun también ha protagonizado Neon Genesis Evangelion: The End of Evangelion, World of Warcraft, Diablo II y Judgment.

Méndez ha protagonizado Puyo Puyo Tetris, Erased, Hunter x Hunter y Sailor Moon . Además, el anime estará protagonizado por Christina Vee como Olivia, David Lodge como el dragón, Jeannie Tirado como Louis y Ryan Bartley como Salai.