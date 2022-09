¿Cuándo aparece el Gear 5 de Luffy?

El Gear 5 de Luffy es la versión despierta de la mítica fruta del diablo zoan Hito Hito no Mi: Model Nika, originalmente conocida como Gomu Gomu no Mi. En este estado, la ropa y el cabello del protagonista de One Piece se vuelven blancos, sus ojos brillan con pupilas blancas en forma de anillos acompañadas de nubes blancas que flotan alrededor de su cabeza y cuello.

La transformación del Luffy Gear 5 ocurre por primera vez al final del Capítulo 1043 del manga One Piece escrito e ilustrado por Eiichiro Oda. El Capítulo 1044 luego siguió con una serie de revelaciones asombrosas sobre la naturaleza de la fruta del diablo de Luffy y su estado actual, culminando con la revelación de la forma Gear 5 "despertada" de Luffy.

La teoría popular es que el despertar de Luffy requería que estuviera al borde de la muerte, lo que facilitó la resucitación de los latidos de su corazón y le permitió desbloquear nuevas habilidades. Discutiremos esto en detalle más adelante en el artículo de La Verdad Noticias.

¿Qué poderes tiene Luffy Gear 5?

Luffy Gear 5 (Imagen: Shueisha / One Piece 1043)

El despertar de la Hito Hito no Mi: Model Nika otorga al usuario una mayor fuerza física y libertad de movimiento al cuerpo ya de goma del usuario. Los usuarios de esta fruta pueden luchar como les plazca y traer alegría a quienes los rodean. Por estas razones, se le ha acuñado como “el poder más ridículo del mundo”.

Luffy en Gear 5 puede convertir todo lo que toca en goma y manipularlo como mejor le parezca. También da como resultado que cualquier persona y cualquier cosa a su alrededor se conviertan en caricaturas de sí mismos.

Se pueden liberar enormes cantidades de Haki de esta forma, como lo demuestran las personas que se encuentran en el piso Live de la cúpula Skull que son noqueadas por el Haki de Conqueror de Luffy.

Gear 5 del manga One Piece puede utilizar fácilmente los poderes de cualquiera de los engranajes anteriores de Luffy sin tener que soplar en las extremidades o bombear físicamente su sangre más rápido.

En esta forma, Luffy puede inflar sus extremidades lo suficientemente grandes como para agarrar a Kaido en su forma de Dragón y agrandarse hasta el tamaño de un gigante en un solo instante.

Luffy también mostró un ingenio increíble cuando usó el suelo debajo de él para desviar el mortal "Blast Breath" de Kaido convirtiéndolo en goma. También infló el cuerpo de Kaido junto con el suyo propio para escapar cuando este último se lo tragó por completo.

Sus poderes también permitieron a Luffy agarrar un rayo literal que redirigió para golpear a Kaido y crear un golpe tan grande como la isla de Onigashima. Es como sugiere el nombre: No hay poder más ridículo que este.

Las cosas que Luffy puede hacer con Gear 5 son francamente alocadas y el potencial que tiene es casi ilimitado. Estamos seguros de que solo hemos arañado la superficie de sus nuevos poderes, ya que es un hecho que Oda tiene mucho más reservado para los fanáticos de One Piece.

¿Cuál es la última fase de Luffy?

Podemos decir que la última fase de Luffy es su transformación Gear 5. Sin embargo, Eiichiro Oda dijo que todavía faltan al menos 3 años para el final de One Piece. El Gear 5 de Luffy podría esconder todavía más secretos y para conocerlos debemos seguir leyendo el manga.

