¿Cuáles son los mejores animes de romance escolar?

Hay tantos animes de romance escolar, que sin duda es difícil saber por dónde empezar. Para algunas personas, puede ser divertido hacer maratones de series, mientras que otras preferimos tener una guía de la mejor calidad.

Por lo tanto, La Verdad Noticias decidió hacer una lista de los mejores animes románticos de secundaria. Algunas de nuestras recomendaciones incluyen clásicos como Clannad y nuevas adaptaciones populares como Horimiya.

Anteriormente, informamos sobre los animes de comedia que no te puedes perder. La comedia romántica es uno de los géneros más vistos por los fanáticos. Al igual que el shonen cargado de acción, el shoujo de comedia te hará sentir mariposas.

Animes de romance escolar y comedia

Imagen: Monthly Girls' Nozaki-kun

Monthly Girls' Nozaki-kun: La comedia romántica da comienzo cuando la estudiante de instituto Sakura Chiyo confiesa sus sentimientos a Nozaki, un compañero de clase.

Debido a un malentendido, Nozaki piensa que Sakura es simplemente una fan de su trabajo como autor de manga shojo. Sakura tendrá que lidiar con sus verdaderos sentimientos mientras su relación con Nozaki va evolucionando.

Imagen: My Little Monster

My Little Monster: Shizuku Mizutani es una chica a la que no le interesa nada aparte de sus estudios y sus planes de futuro. Haru Yoshida es un chico que está siempre ausente y al que cuando un día Shizuku le toque llevarle los deberes a su casa, se creerá que ella quiere ser su amiga.

Por cosas de la vida, ella descubre que él no es tan malo como le pintan en el instituto y acabará siendo más amable con él… hasta que él decide declararle su amor. Una historia de un chico y una chica que se debatirán entre el amor y la amistad y acabarán descubriendo que abrirse a los demás, implica ser sincero con uno mismo.

Imagen: Kiss Him, Not Me

Kiss Him, Not Me: Kae Serinuma es lo que normalmente se conoce como una "fujoshi". Cuando ve a dos chicos que se llevan bien, no puede evitar comenzar a fantasear sin remedio sobre una posible relación prohibida entre ambos. Ella, sin embargo, es una chica gordita y en principio no llama la atención de los chicos, lo que no parece importarle demasiado.

Un día su personaje masculino favorito de un anime muere y ella se sume en una depresión que le hace perder muchísimo peso. Con su nuevo aspecto, son cuatro los chicos de su escuela que se enamoran de ella, ¡pero ella preferiría verlos enamorados entre ellos!

Ouran High School Host Club: Haruhi es una estudiante de clase media-baja en una escuela para hijos de familias ricas y de prestigio, capaz de asistir debido a una beca y no puede pagar ni siquiera un uniforme de esa escuela (valorado en 300.000 yenes).

Un día, tropieza con el Ouran Host Club. Trata de salir de allí, pero accidentalmente rompe un jarrón valorado en 8 millones de yenes, por lo que la obligan a trabajar para el Host Club para saldar su deuda.

Sin embargo, deciden que sería más valiosa como un miembro del club. No se dan cuenta de su aspecto femenino y le dan un uniforme masculino. Es un éxito instantáneo, así que deciden mantener la farsa incluso después de descubrir su verdadera identidad. Finalmente, Haruhi es considerada como un miembro más del club.

Aharen-san wa Hakarenai: Reina Aharen es una estudiante bajita y callada, a la cuál le es difícil medir la distancia personal entre ella y otras personas, como con su compañero de clase Raidō, que piensa que es muy distante con él.

Cuando un día Raidō recoje un borrador en el suelo perteneciente a Aharen, la distancia entre ellos se convierte en "incómodamente cercana".

¿Cuál es el mejor anime de amor?

Mejores animes de romance escolar y comedia.

Elegir la mejor animación japonesa de amor no es una tarea fácil, puesto que cada persona tiene su serie favorita. Sin embargo, podemos compartirte una clasificación de animes de romance escolar con las mejores críticas en línea:

Toradora! Horimiya Clannad Kimi ni Todoke (From Me to You) Doukyuusei (Classmates) My Love Story Your Lie in April Love, Chunibyo & Other Delusions Nisekoi (Nisekoi: False Love) Lovely Complex Rent-A Girlfriend Kaguya-sama: Love is war My Dress-up Darling Kaichō wa Maid-sama! Ao Haru Ride

