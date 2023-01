¿Cuáles son los 25 animes más famosos de los últimos años?

Gracias a la globalización, día con día vamos teniendo mayor acceso a las programaciones de otros países, tal y como lo son las animaciones japonesas, pero… ¿Te mata la curiosidad por saber cuáles han sido los 25 mejores animes de los últimos años?

De ser así es tu día de suerte porque aquí en La Verdad Noticias te presentaremos un interesante ranking sobre los mejores 25 animes y si no has visto alguno de estos, ¿Qué esperas para hacerlo?

Los mejores 25 animes de los últimos años

One Piece

Técnicamente, One Piece lleva en emisión desde 1999, pero desde entonces la cosa no ha parado. Con más de 1000 capítulos en la lista, la serie continúa estrenando un nuevo capítulo cada semana y dominando los rankings de animes más populares cada temporada. One Piece sigue a Monkey D. Luffy, quien quiere convertirse en el Rey de los Piratas, y su tripulación mientras viajan en busca del tesoro perdido conocido como One Piece.

Shingeki No Kyojin

Con cuatro temporadas a sus espaldas, 'Shingeki no Kyojin' se ha convertido en una de las series de anime más populares y adictivas de los últimos años. La trama sigue a Eren Jaeger, Mikasa Ackerman y Armin Arlert, quienes siempre han vivido en el interior de los muros. Cuando los Titanes rompen las barreras que protegen su ciudad, sus vidas cambian para siempre y deciden enrolarse en el ejército para luchar contra estas criaturas... Aunque poco a poco descubren que el mundo no es como siempre han creído.

Boku No Hero Academia

El anime de superhéroes por excelencia del momento. 'Boku no Hero Academia' nos transporta a un mundo donde la inmensa mayoría de la población ha nacido con algún tipo de poder especial. Izuku Midoriya sueña con ser un gran héroe, aunque ha nacido sin ningún don... hasta que atrae la atención de su ídolo All Might y este queda tan impresionado por su determinación por ser un héroe que le ofrece traspasarle sus poderes.

Kimetsu No Yaiba

Kimetsu no Yaiba se ha convertido rápidamente en una de las series más populares gracias a su impecable animación y su dramática trama. La historia arranca cuando Tanjiro Kamada vuelve a casa y descubre que toda su familia ha sido asesinada y su hermana Nezuko ha sido convertida en demonio. Desde ese momento, Tanjiro se embarca en una búsqueda para encontrar una cura para su hermana mientras se convierte en un cazador de demonios y da caza al hombre que destruyó su familia.

Jujutsu Kaisen

Jujutsu Kaisen parte de la base de que las emociones negativas de los humanos se convierten en Maldiciones que pueblan el mundo y pueden causar grandes desgracias o incluso la muerte de sus víctimas. Cuando Yuji Itadori se convierte en el recipiente de una maldición muy poderosa, la única opción que tiene para seguir vivo y aprender a controlar al monstruo que tiene en su interior es unirse a la escuela de hechiceros.

JoJo's Bizarre Adventure

A pesar de que el manga es un clásico, 'JoJo's Bizarre Adventure' no ha tenido anime hasta hace relativamente poco y su sexta parte está ahora mismo en emisión. La trama comienza en el siglo XIX con Jonathan Joestar, cuyo hermano adoptivo Dio Brando se convierte en un poderoso vampiro al despertar el poder de una extraña máscara de piedra.

Desde entonces, cada temporada nos lleva a una década distinta y se centra en un miembro diferente de la familia Joestar, quien tiene que enfrentarse a sus propios enemigos... aunque la sombra de Dio nunca está demasiado lejos.

Yuri On Ice

A pesar de que la preciosa animación de la serie fue cayendo en picado según avanzaba, 'Yuri!!! On Ice' se ganó a pulso el amor de los fans por sus maravillosos personajes, el tierno romance que se va creando durante la temporada y la tensión constante durante las competiciones deportivas. La trama sigue a Yuri Katsuki, un patinador artístico que sufre una aplastante derrota y está cerca de retirarse, hasta que el cinco veces campeón del mundo Viktor Nikiforov se planta en su casa anunciando que quiere ser su entrenador.

Dr Stone

Este anime post-apocalíptico nos transporta a un futuro donde toda la humanidad ha sido convertida en piedra. 'Dr. Stone' gira en torno a un joven llamado Taiju se despierta un día rodeado de estatuas. Pronto descubre que su amigo Senku, a quien siempre se le ha dado muy bien la ciencia, también está vivo y tiene un plan para restaurar la civilización y despertar a todos los seres humanos.

One Punch Man

One-Punch Man es una serie divertidísima y que pone de patas arriba el género de superhéroes. Saitama es un héroe muy peculiar y tiene tal nivel de fuerza que puede destruir a cualquier adversario de un solo puñetazo. Esta situación ha hecho que su vida se vuelva terriblemente aburrida, hasta que conoce a un joven cyborg llamado Genos que quiere convertirse en su discípulo.

Tokyo Revengers

Este thriller de pandilleros gira en torno a Takemichi Hanagaki, quien descubre que su exnovia de secundaria Hinata Tachibana y el hermano menor de esta han sido asesinados a manos de la banda callejera Tokyo Manji. Cuando alguien le empuja a las vías de la estación justo cuando pasa el tren, cierra los ojos ante su inminente muerte... pero en lugar de morir descubre que ha retrocedido 12 años en el tiempo.

Ahora Takemichi puede revivir los que considera que fueron sus mejores años y decide utilizar lo que sabe del futuro para salvar a Hinata y sus amigos y cambiar sus vidas para mejor.

Kuroko No Basket

Este anime de deportes sigue al equipo de baloncesto de la Escuela Secundaria Teiko, quienes han ganado el campeonato durante tres años seguidos. Sus cinco integrantes son considerados unos prodigios, aunque casi nadie sabe que en realidad había otro en el equipo conocido como el "sexto jugador fantasma". Este era Tetsuya Kuroko, quien ahora estudia en la Preparatoria Seirin y junto a su nuevo compañero Taiga Kagami se preponen llevar a su nueva escuela hasta lo más alto, aunque estos signifique enfrentarse a sus antiguos compañeros de equipo.

Little Witch Academia

La trama de este anime de fantasía transcurre en la Academia Mágica Luna Nova, donde sus estudiantes aprenden magia. Atsuko Kagari viene de una familia sin vínculos mágicos, pero está deci9dida a convertirse en una bruja hecha y derecha y seguir los ideales de Shiny Chariot, la hechicera a la que más admira. Durante la serie vamos siguiendo a Akko y sus amigas Lotte y Sucy en su día a día mientras mejoran sus habilidades mágicas y se ven envueltas en todo tipo de aventuras.

Aggretsuko

Aggretsuko es un slice of life basado en los personajes de Sanrio. Esta divertida serie de anime se centra en Retsuko, una panda roja que trabaja en una oficina y cuya personalidad tímida hace que nadie la tenga demasiado en cuenta. Pero Retsuko tiene un secreto: por las noches se refugia en un karaoke y libera toda su ira y sus frustraciones a ritmo de heavy metal.

Psycho Pass

Este anime policíaco y de ciencia ficción gira en torno a un departamento especial de la policía. En un futuro próximo, es posible predecir el estado mental y la personalidad de cada persona, así como la probabilidad de que vaya a cometer un delito gracias a un escáner llamado Psycho-Pass. Cuando este indicador juzga que la probabilidad de cometer un crimen aes muy alta, los Ejecutores e Inspectores de la policía se encargan de perseguir y detener a los posibles criminales sea como sea.

Puella Magi Madoka Magica

Este anime de fantasía oscura es un curioso giro al género de "magical girls". La historia comienza cuando una chica llamada Madoka Kaname hace un trato con una criatura con aspecto de gato. Kyubey le promete cumplir cualquier deseo que Madoka quiera, y a cambio ella obtendrá poderes mágico y deberá luchar contra las brujas. Después de su primera aventura junto a otra magical girl... Madoka se da cuenta de sus vidas están en realidad llenas de sufrimiento.

Hunter x Hunter

Gon fue dejado al cuidado de su tía Mito en Isla Ballena cuando era muy pequeño y siempre creyó que era huérfano, aunque gracias al aprendiz de su padre descubre que este está vivo y es un gran cazador. Gon decide seguir los pasos de su padre y presentarse al examen de cazador para así poder lanzarse a la caza de tesoros perdidos y todo tipo bestias exóticas.

Mob Psycho 100

Shigeo Kageyama, también conocido como "Mob", es un estudiante de secundaria muy normal y discreto, aunque en realidad tiene poderes psíquicos poderosísimos. Para evitar que sus habilidades se vuelvan más peligrosos y se vayan de madre, Mob intenta vivir una vida sin emociones. A pesar de que reprime sus emociones, sus poderes siguen creciendo sin control.

Kill La Kill

Los estudiantes de la Academia Honnji cuentan con uniformes especiales que aumentan sus habilidades de combate y que se tejen con fibras vivas especiales que miden su calidad. Cuando la estudiante de intercambio Ryuko Mato llega al instituto, resulta que tiene un uniforme especial y se dedica a retar a la presidenta del consejo estudiantil, Satsuki Kiryūin, quien corta el bacalao y hace y deshace como quiere en el instituto.

Ryuko está en realidad buscando al asesino de su padre, y Satsuki le promete que si derrota a los presidentes de todos los clubs, se enfrentará a ella en un duelo y le contará todo lo que sabe.

Free!

La trama de este anime de deportes gira en torno a cuatro amigos que formaban equipo de natación en primaria: Haruka "Haru" Nanase, Makoto Tachibana, Nagisa Hazuki y Rin Matsuoka. Cinco años después de separase, Haruka ha dejado de nadar... Pero cuando Rin regresa de Australia y se empieza a competir con un instituto rival, Haruka y sus antiguos compañeros forman un club de natación y poco a poco va redescubriendo la alegría de pertenecer a un equipo.

Boruto

Naruto continúa siendo imparable, y aunque el anime ya haya terminado, la historia sigue dando de sí en su secuela 'Boruto: Naruto Next Generations'. El anime puede servir perfectamente de punto de inicio al girar en torno a una nueva generación de ninjas de Konoha. Boruto Uzumaki es el hijo del Hokage y formar parte de un equipo ninja junto a Sarada Uchiha y Mitsuki, quienes se preparan para los exámenes Chunin.

Beastars

Beastars es una profunda reflexión sobre el racismo y el instinto animal al presentarnos un mundo poblado por animales antropomórficos donde herbívoros y carnívoros conviven en aparente paz. Hasta que un día, una alpaca aparece asesinada en la Academia Cherryton y la situación causa todavía más tensión entre los estudiantes. En medio de todo esto, un lobo llamado Legoshi empieza a sentir una extraña atracción por la coneja Haru.

Tokyo Ghoul

Esta serie de horror y fantasía oscura se ambienta en Tokio, donde cada vez hay mas muertes causadas por unos seres que sobreviven a base de carne humana. Cuando el joven Ken Kaneki es atacado brutalmente por uno de estos Ghouls está a punto de morir al intentar escapar. Sin embargo queda muy malherido y termina recibiendo un trasplante de órganos precisamente de su atacante, por lo que se convierte en una criatura mitad Ghoul y mitad humano.

Violet Evergarden

Este anime dramático está lleno de sentimientos y tragedia, pero es una de las series más emocionantes de los últimos años. Violet Evergarden es una autómata que siempre ha servido en la guerra, pero ahora que el conflicto ha terminado siente que su existencia no tiene sentido. Para poder encontrar un nuevo propósito en la vida, comienza a trabajar como "Muñeca de recuerdos automáticos" y poder transcribir los pensamientos y sentimientos de la gente en palabras por medio de cartas.

Banana Fish

Ash Lynx es un pandillero de 17 años, quien recibe de un hombre que acaba de ser tiroteado una dirección y las palabras: Banana Fish. Mientras tanto, el joven Eiji Okumura llega a Nueva York junto a Shunichi Ibe, un periodista que está investigando las bandas callejeras. Ash y Eiji pronto se conocen y comienzan a investigar el verdadero significado detrás de Banana Fish, ya que además del mensaje del hombre moribundo también son las únicas palabras que el hermano de Ash pronuncia desde que volvió de Vietnam.

Devilman Crybaby

Esta dramática serie de acción sigue a Akira Fundo, quien descubre que una raza de demonios está intentando conquistar el mundo. Su amigo Ryō Asuka cree que la única forma de hacerles frente es robarles sus poderes, por lo que sugiere que Akira se fusione con una de estas criaturas. Así, Akira se transforma en un Devilman, con las habilidades de un demonio pero el alma de un ser humano.

