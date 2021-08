¿Cuáles son los 2 nuevos proyectos de Digimon en 2021?

Bandai y Toei Animation están planeando aún más viajes de regreso al mundo digital, ya que han anunciado dos nuevos proyectos de anime. Según Anime Intelligence and Research, el primero de los nuevos proyectos será una serie de televisión de anime titulada Digimon Ghost Game.

La serie contará con un nuevo elenco de personajes y monstruos digitales, aunque actualmente se desconoce si este programa tiene la misma continuidad que la serie original, o si tiene lugar en un universo separado, similar a Tamers.

El nuevo programa se emitirá en algún momento, antes de finales de 2021. Se lanzó en Twitter DM_ Partners, un póster que muestra al trío de nuevos personajes. La Verdad Noticias te comparte más información de los nuevos proyectos de anime.

¿Qué proyectos tiene la franquicia en 2021?

Póster de la nueva serie de anime Ghost Game (Foto: Toei)

Además de la serie de anime D Ghost Game, el segundo nuevo proyecto es una nueva película basada en la segunda temporada del anime Adventure. El avance presenta a Daisuke (conocido como Davis en inglés), discutiendo su reunión con un nuevo entrenador que tiene un Digivice pero no un compañero.

Adventure 02 no tuvo buena representación en la película Adventure Tri y la película final Last Evolution Kizuna mostró un poco de ellos. Sin embargo, esta nueva película según los informes del estudio japonés Toei Animation, darán al elenco de la segunda temporada el centro de atención que se merecen.

¿Cuándo sale la película de Digimon Adventure 02?

Póster de la película basada en Adventure 02 (Foto: Toei)

No se han anunciado otros detalles como la fecha de lanzamiento, incluido qué otros personajes aparecerán y en qué período de tiempo se desarrolla la película. Solo tenemos un primer teaser basado en un póster oficial.

El anuncio de una película basada en el anime Digimon Adventure 02 emocionó a los fanáticos y trajo mucha nostalgia a la generación que creció con ellos durante los años 2000 en adelante. Solo queda esperar más información de Toei Animation en el futuro.

¿Dónde mirar Digimon?

La serie original de 1999 Adventure, así como su segunda temporada, que presenta la nueva generación de personajes que aparecerán en la próxima película, están disponibles para transmisión en Hulu. El reinicio de 2020 de la serie se transmite en la paltaforma Crunchyroll.

La franquicia comenzó en 1997 con el lanzamiento de una línea de juguetes virtuales para mascotas, que eran un derivado de la popular línea Tamagotchi, también creada por Bandai.

El primer anime basado en el juguete, Adventure, se emitió en 1999. A pesar de las primeras comparaciones con la serie Pokémon de Nintendo, Adventure se diferenciaba con una historia continua y serializada que le valió a la serie una base de fans dedicada.

Mamoru Hosoda, el aclamado director de películas de anime como Summer Wars, The Girl Who Leapt Through Time y Belle, trabajó en la serie y dirigió los cortos animados que serían reeditados juntos y lanzados como una película a nivel internacional.

Un remake de la serie de anime original se emitió en 2020. Además del anime, la franquicia también ha continuado a través de lanzamientos regulares de videojuegos en múltiples generaciones de consolas, la última de las cuales será Digimon Survive, que se anunció inicialmente en 2018 pero fue retrasado recientemente hasta 2022.

