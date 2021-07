¿Cuál es el verdadero nombre de Merlín de Nanatsu no Taizai?

Merlín de Nanatsu no Taizai, también conocido como The Seven Deadly Sins (Los Siete Pecados Capitales) es el Pecado de la Gula del Jabalí y el mentor de Arthur Pendragon. Apareciendo originalmente como una persona encapuchada que ayuda a Arthur, finalmente se revela a sí misma mientras lucha contra su aprendiz Vivian.

Ella es la maga más grande de toda Britannia y también es la que golpeó a Meliodas hace una década cuando los Sins fueron incriminados para evitar que se enojara. En la franquicia de Nakaba Suzuki, es una de las miembros más enigmáticas de los Sins, especialmente a la luz de sus acciones en el pasado y antes de que se revelaran sus verdaderos motivos.

Merlín del anime The Seven Deadly Sins, al menos está del lado de Arthur, quien se considera un aliado de los 7 Pecados Capitales. A continuación, La Verdad Noticias te comparte información exclusiva de este popular personaje.

¿Cuál es el verdadero nombre de Merlín Nanatsu no Taizai?

Foto: Studio DEEN - Nanatsu no Taizai

El verdadero nombre de Merlín es desconocido y no puede ser pronunciado por humanos. “Merlín” es solo un alias y se debe a sus enorme poder de magia. Ella es aclamada por su "Absolute Cancel" y "Perfect Cube" que puede contener batallas destructoras como Ban vs Meliodas o Escanor vs Dark Meliodas.

Se dice que Merlín era una niña prodigio, nacida con el inmenso poder del Infinito. Tenía tanto talento que tanto el Rey Demonio como la Diosa Suprema la querían de su lado, pero ella los engañó para quedarse con el regalo de ambos.

En el anime de Nanatsu no Taizai, la Diosa Suprema y el Rey Demonio, el padre de Meliodas líder de los pecados, no estaban felices de ser engañados, por lo que arrasaron su ciudad natal y la dejaron como Única Superviviente.

¿Qué le pasa a Merlín de Nanatsu no Taizai?

Tras quedar como la última humana de su ciudad natal, Merlín se cansó de todo y decidió huir. Todo cambió para ella, cuando un día la salvó Meliodas. Aunque ella se enamoró de él, este ya estaba enamorado de la Diosa Elizabeth.

El capítulo 337 del manga mostró a Merlín de Nanatsu no Taizai viviendo durante más de 3000 años y en ese tiempo estuvo dedicada a una misión especial: revivir al Dios del Caos. Al final de la última temporada de anime, se descubrió que tuvo éxito con su misión y podemos pensar que continúa viviendo en la secuela Four Knights Of Apocalypse.

