¿Cuál es el rango de héroe de Saitama en One Punch Man?

Uno de los chistes más antiguos de One Punch Man es que Saitama no recibe reconocimiento por sus hazañas heroicas. Dado que el héroe calvo termina la mayoría de sus peleas en unos pocos segundos, a menudo no hay testigos para probar o hablar sobre sus subyugaciones.

A Saitama tampoco parece importarle su falta de reconocimiento. De hecho, le preocupa más perderse promociones de ventas que reclamar sus muertes. Así es al principio, al menos. Después de enterarse de los salarios de los héroes, el héroe calvo comienza a aspirar a un puesto cómodo.

A pesar de sus abrumadoras habilidades físicas, el protagonista tuvo que comenzar en Clase C ya que sus puntajes en las pruebas son más que abismales. Aun así, sigue realizando sus actividades habituales.

Está presente en casi todos los grandes eventos y no perdona a ningún monstruo agresivo que apareció ante él. Sin embargo, al igual que antes, sus hazañas siguen siendo en su mayoría ingratas, aunque esto finalmente puede haber cambiado en su promoción más reciente.

¿Qué rango tiene Saitama ahora?

Después de la batalla contra la Asociación de Monstruos, la Asociación de Héroes estaba ocupada arreglando el desorden causado durante la batalla. Estaban supervisando tanto el tratamiento de los heridos como la limpieza de las ruinas, y no era solo un trabajo simple.

Las peleas a gran escala literalmente arrasaron toda la Ciudad-Z. Desafortunadamente, eso incluía el apartamento donde Saitama estaba alquilando. Sin ningún refugio, Saitama tuvo que mudarse a algún lugar. Ahí es donde entra en juego su nuevo rango.

Después de que Dark Matter Thieves destruyera A-City en su totalidad, Metal Knight construyó una sede nueva y mejorada para la Asociación de Héroes. El resultado fue un gran complejo que potencialmente podría albergar a miles.

Dado que la mayor parte del espacio quedaría deshabitado, la Asociación de Héroes decidió alquilarlo como un espacio de lujo, empaquetándolo como un lugar muy seguro donde residían los héroes de Clase A y superior. Esos héroes incluían al recién ascendido Clase A, Héroe Calvo de Rango 39.

¿Por qué Saitama solo asciende a la Clase A?

Esta no es la primera promoción de Saitama. Antes de ser ascendido a la Clase A, Saitama fue ascendido por primera vez a la Clase B desde la Clase C después de los incidentes del meteorito y Deep Sea King.

Similar a sus promociones anteriores, la clasificación de Saitama saltó mucho menos de lo que se merecía. La razón detrás de esto es la misma que la mordaza de larga duración. Los únicos personajes que presencian las hazañas de Saitama son un puñado de héroes de alto rango.

Estos héroes no se molestan en exponer las hazañas de Saitama, conociendo la personalidad del héroe calvo. Como tal, la Asociación de Héroes solo tiene en cuenta su presencia y supervivencia durante estos eventos monumentales en su evaluación.

Saitama es sin duda el personaje más fuerte de la serie One Punch Man. Aun así, sigue siendo un héroe bastante desconocido. Finalmente obtiene un poco de reconocimiento después del arco de la "Asociación de Monstruos" , aunque todavía es mucho menos de lo que se merece. Sin embargo, esto no es una gran sorpresa.

Después de todo, la Asociación de Héroes sigue sin tener idea de las verdaderas capacidades del héroe titular. Finalmente, La Verdad Noticias te recuerda que el anime One Punch Man ya anunció su tercera temporada.

