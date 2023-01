¿Cuál es el orden correcto para ver todo el anime de "One Punch Man"?

No cabe duda que "One Punch Man" es uno de los mayores éxitos del anime de esta última década, en particular con una primera temporada que, más allá de lo única que es sobre todo por su protagonista, contó con un nivel de animación simplemente espectacular.

No obstante, algo que se desconoce es que existe contenido más allá de sus temporadas episódicas, y es por eso que La Verdad Noticias te comparte el orden correcto a seguir para ver todo el anime de "One Punch Man".

A continuación conocerás lo que debes tener en cuenta acerca del orden adecuado para ver el anime. Hay bastante contenido que es más secundario que no obligatorio, pero todo tiene cabida para ver todo lo relacionado a "One Punch Man".

One Punch Man: Road to Hero

Este episodio es exclusivo del anime, o sea que no es canon para la historia, pero puede utilizarse como una especie de “precuela canon”. El motivo de ubicar este episodio primero es porque muestra acontecimientos que son previos a la primera temporada del anime.

Road to Hero nos muestra a Saitama con pelo y sin haberse convertido del todo en esa fuerza de la naturaleza. No pasa nada si uno omite este episodio, pues no es canon respecto al manga.

Temporada 1 de One Punch Man

La primera temporada es canon.

El anime de "One Punch Man" arranca su primera temporada con lo canon. Aquí vemos a Saitama con su aspecto de superhéroe, quien tiene un alto rango de héroe, además de que conocemos a otros personajes de gran relevancia en la historia como Genos.

One Punch Man: OVAs

Como pasa en otros animes, también se lanzó una serie de OVAs una vez concluyó su primera temporada. Este contenido carece de mucha de la acción que acompaña a los primeros 12 episodios del anime de One Punch Man.

Go! Saitama

Este contenido se trata de una historia breve que ni siquiera cuenta con sonido. En esencia, es un relato en el que se ve cómo Saitama debe llegar a tiempo para poder aprovechar una oferta del supermercado que está por terminar. Nada relevante.

Temporada 2 de One Punch Man

En esta temporada conocemos más a Saitama y compañía

En la temporada 2 del anime tiene un trabajo clave: introducir y empezar a profundizar en la figura de Garou. La animación de esta segunda temporada no llegó a la altura de la primera. Pero este contenido es obligatorio para conocer a Saitama y compañía.

Episodios especiales de la Temporada 2

Estos episodios cumplen la misma labor que sus OVAs. El contenido no aporta nada en términos de historia. Su creación tiene el objetivo de expandir un poco la presencia de los personajes por medio de historietas breves. No es muy recomendable.

Te puede interesar: El creador de One Punch Man anuncia nuevo manga de fantasía

¿Cuánto falta para la Temporada 3 de One Punch Man?

Hasta el momento la tercera temporada del anime, anunciada durante agosto de 2022, pero sin detalles de ningún tipo sobre su producción o cuándo se estrenará. Se trata de un contenido del que todavía nos encontramos al pendiente de su emisión.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.