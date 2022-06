¿Cuál es el género de Boku no Pico?

Boku no Pico (My Pico) es una de las tres OVA del género shotacon, producida por la compañía pornográfica Natural High. La serie es famosa por ser el primer ejemplo animado oficial de su género, así como por sus copiosas cantidades de travestismo.

Comparte creadores con varios otros trabajos, como Yoshiten, el diseñador de personajes de Bible Black, y Katsuyoshi Yatabe, el director de episodios/guiones gráficos de series como Gundam Seed Destiny y Gakuen Alice.

En la primera entrega, nos presentan a Pico durante el verano, quien está trabajando en el bar de su abuelo. Su abuelo le pide a Tamotsu regular (apodado "Mokkun" por Pico) que pase tiempo con Pico porque no tiene amigos en el área... y luego Tamotsu le presenta a Pico muchas cosas más.

En las próximas entregas, Pico conoce a Chico en Pico to Chico ("Pico y Chico"), quien se convierte en su amante , y luego a Coco en Pico x Coco x Chico , donde continúan más payasadas de shotacon similares.

Esta serie no está en Boys Love, fue producida para una audiencia masculina (de orientación sexual ambigua) y, por lo tanto, carece de la sensación, la estructura y los tipos de personajes de Yaoi. ¡Advertencia! Boku no Pico y Boku no Hero no son lo mismo, ya que la segunda se trata del anime shonen My Hero Academia (Boku no Hero Academia).

¿Qué año se estrenó Boku no Pico?

Foto: Natural High / Boku no Piko

Boku no Pico se estrenó en el año 2006. El 11 de noviembre de 2007, se reeditó el primer OVA con un guión diferente y se relanzó. La versión editada es la única de la serie que se considera apropiada para espectadores menores de 18 años. La serie tuvo tres OVAs:

La primera fue lanzada en DVD por Soft on Demand el 7 de septiembre de 2006. La segunda siguió el 16 de abril de 2007. El tercer episodio fue lanzado el 9 de octubre de 2008.

El productor lo ha descrito como "el primer anime shotacon del mundo", aunque la serie también podría clasificarse como un anime otokonoko (chicos travestidos), pero solo de forma periférica. Debido al alto costo de producir anime, los personajes y el contenido se probaron intensamente antes de que comenzara la producción.

¿Boku no Pico podría salir en Disney?

Debido a que se trata de una animación japonesa para adultos (mayores de 18 años), es correcto suponer que nunca veremos Boku no Pico en el catálogo de Disney+. Sin embargo, puedes encontrar otros animes originales como Star Wars Visions.

