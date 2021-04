Crunchyroll y WWE anuncian trato para nuevo proyecto de anime

Crunchyroll será el hogar de las versiones anime de los más grandes luchadores de la WWE según reveló esta empresa en la primera reunión de este 2021 con sus inversores sorprendiendo a los fans con la noticia.

Las superestrellas de la WWE llegarán en una serie a la plataforma de streaming de anime.

Por el momento más detalles como la historia, trama o qué luchadores estarían involucrados son escasos sin embargo seguramente escucharemos más del proyecto muy pronto por parte de la WWE.

Y es que hay muchas superestrellas de la empresa de lucha profesional estadounidense que se trasladarían perfectamente al anime sino que incluso tienen el carisma para protagonizar sus propias series.

Actualmente existe otro proyecto animado de una serie de Rey Misterio para Cartoon Network sin embargo esta no está relacionada con el trato anunciado entre la organización de lucha más grande del mundo y uno de los servicios de streaming con más contenido.

Crunchyroll: el mundo del anime y la WWE

My Hero Academia presente en el ring de la WWE.

Esta no es la primera vez que el anime y la WWE cruzan caminos ya que aún antes del anuncio de la serie que llegará a la plataforma de streaming ha sido claro que varios luchadores son verdaderos fans de la animación japonesa y el manga.

Desde los luchadores de New Day llegando al ring con armaduras saiyajin de Dragon Ball Z hasta Ricochet utilizando el traje de All Might de My Hero Academia las referencias y homenajes a grandes series de anime no han faltado en las peleas.

Por su parte la admiración ha sido mutua ya que sin duda la WWE ha influenciado a grandes animes de pelea como Baki, Tiger Mask y Ultimate Muscle por mencionar a algunos y es que cabe recordar que la lucha libre es muy popular en Japón.

Es así que Crunchyroll y la WWE trabajan en un proyecto para llevar a sus superestrellas al anime en una serie que podría dar paso a spin-offs. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca los anuncios sobre su llegada para traerte lo más reciente.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado. Mata ne!