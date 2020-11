Crunchyroll vs Funimation: ¿Cuál tiene el mejor catálogo de anime este otoño?

Comencemos señalando que Crunchyroll no tiene animes de fantasía o sobrenatural en su catálogo de otoño mientras que Funimation tiene varios como The Day I Became God, Wandering Witch y By The Grace Of The Gods. Pese a carecer de series con esta tematica es justo mencionar que Crunchyroll compensa esto con una gran variedad de opciones para la temporada.

Ambas plataformas de streaming son una excelente opción para ver anime, sin embargo ¿cuál tiene el mejor catálogo para este otoño? ¿Crunchyroll o Funimation?

Respecto a estrenos anticipados de anime para el otoño, Crunchyroll tiene de nuevo la ventaja con series como Burn the Witch, la segunda temporada de Fire Force así como la tercera temporada de Golden Kamuy. Ante esto Funimation parece apelar a la nostalgia de los fans con animes como Higurashi: When They Cry New, The Irregular At Magic High Scholl y Sleepy Demon Princess.

¡Conoce nuestros nuevos doblajes de series en emisión, JUJUTSU KAISEN, Noblesse, y más! ���� https://t.co/PKBxOZWAES pic.twitter.com/dHFOOtyyvh — Crunchyroll.la (@crunchyroll_la) November 11, 2020

Otra interesante comparación entre las plataformas es que mientras que Funimation cuenta con más secuelas en este otoño Crunchyroll cuenta con las series más populares como Haikyuu, Jujutsu Kaisen y Tonikawa por lo que no cabe duda que recibe más atención en lo que respecta a la selección de su catálogo de anime.

Crunchyroll vs Funimation: Experiencia de uso

Un aspecto que da otra ventaja a Crunchyroll sobre Funimation es la experiencia de uso en las plataformas. Mientras que en Funimation la navegación así como seguir una serie es innecesariamente complicado, en Crunchyroll es más sencillo mantenerse al día en lo último que se ha actualizado de algún anime.

Descubre más animes subtitulados que verás en Funimation en el siguiente hilo �� #AlwaysMoreAnime pic.twitter.com/IaxxdbM09f — FunimationMx (@funimationmx) November 17, 2020

Te recomendamos leer: ANIME: Funimation “debutará” en Latinoamérica con 6 famosas series

Es así que pese a que Funimation contiene ‘tesoros ocultos’ como Akudama Drive y Moriarty the Patriot consideramos que Crunchyroll tiene no solo el mejor catálogo este otoño sino que es más fácil de navegar. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca los estrenos en ambas plataformas para traerte lo más reciente.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News y mantente informado. Mata ne!