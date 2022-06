Crunchyroll traerá la película de Tensei Shitara Slime Datta Ken en 2023

Crunchyroll anunció hoy que ha adquirido los derechos de distribución y marketing global (excluyendo Asia) de Kodansha para el próximo estreno en cines de Tensei Shitara Slime Datta Ken Movie: Guren no Kizuna-hen (That Time I Got Reincarnated as a Slime the Movie: Scarlet Bond).

La película del anime abreviado TenSura se estrenará en Japón en noviembre de 2022 y se distribuirá en los principales territorios del mundo a principios de 2023. La película está basada en la novela ligera más vendida escrita por Fuze e ilustrada por Mitz Vah y en la popular serie de anime de aventuras y fantasía That Time I Got Reincarnated as a Slime.

Acerca de Tensei Shitara Slime Datta Ken

Visual de la película Tensei Shitara Slime Datta Ken

La serie de anime sigue a Satoru Mikami, un hombre cualquiera de 37 años que muere y reencarna como la criatura más insignificante posible: un slime. Al inicio sus perspectivas son bastante malas. No ve, no escucha y además es muy débil.

Por suerte, combinando sus dos habilidades especiales, "Depredador" y "Gran Sabio", el ahora renombrado Rimuru Tempest usará sus poderes para hacer tanto amigos como enemigos en un nuevo y variado mundo.

La historia independiente tiene lugar después del final de la temporada 2 de la serie de anime. Más detalles sobre la película de Tensei Shitara Slime Datta Ken serán revelados en los próximos meses.

“La serie sigue siendo una de las favoritas de los fanáticos entre la audiencia de Crunchyroll, y estamos encantados de continuar las aventuras con el estreno en cines de la película a principios del próximo año en la pantalla grande”, dijo Mitchel Berger, vicepresidente sénior de comercio global de Crunchyroll.

Sinopsis de la película TenSura

En Raja, un pequeño país al oeste de Tempest, se está gestando una compleja conspiración relacionada con una misteriosa fuerza conocida como "Queen". Cuando el slime evolucionado al Rey Demonio, Rimuru Tempest, se cruza con un superviviente de los ogros llamado Hiiro, da comienzo una nueva e increíble aventura repleta de nuevos personajes.

¡La fuerza de la amistad se pondrá a prueba una vez más!

