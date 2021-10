Crunchyroll suma Tokio Magnitud 8.0 a su catálogo ¿De qué trata el anime?

El anime de Tokyo Magnitude 8.0 se estrenó en julio de 2009 con 11 episodios y es considerada una de las series más tristes de la historia. Para buena suerte de los fanáticos, el programa finalmente se estrenó en Crunchyroll, una de las plataformas de streaming que se especializa en transmitir animes de forma legal.

La serie Tokyo Magnitude 8.0 fue dirigida por Masaki Tachibana (Moribito: Guardian of the Spirit) en estudio BONES (My Hero Academia) y Kinema Citrus (Made In Abyss, Tate no Yūsha no Nariagari).

También contó con música de Kou Ootani (Shadow of the Colossus, Haibane Renmei) y se estrenó en Fuji TV en un horario nocturno. Al terminar de ver el programa, La Verdad Noticias te recomienda otras 15 series de anime triste que te harán llorar.

¿Dónde ver el anime Tokio Magnitud 8.0?

Puedes ver el anime Tokio Magnitud 8.0 en este enlace a Crunchyroll, en su idioma original japonés y con subtítulos en español. Te recomendamos ver el programa sin buscar pistas o spoilers en Internet, ya que tu primera experiencia con el anime podría arruinarse.

La trama nos dice que “hay un 70% de posibilidades de que un terremoto de magnitud 7.0 o superior golpee Tokio, Japón, en las próximas tres décadas”. Después nos presentan a Mirai Onozawa, “la típica rebelde de trece años, aburrida de la escuela, frustrada con sus padres aparentemente distantes y molesta por su alegre hermano menor Yuuki”.

El único consuelo que tiene Mirai es su teléfono celular, “con el que envía mensajes de texto a sus amigos y organiza sus pensamientos”. El primer día de las vacaciones de verano de 2012, Mirai lleva a Yuuki a una exposición de robótica en la isla artificial de Odaiba en la bahía de Tokio, ante la insistencia de su madre.

Promocional de Tokyo Magnitud 8.0 (BONES / Kinema Citrus)

“Sintiéndose humillada durante el viaje, en silencio desea para sí misma que el mundo se rompa”. Al momento siguiente, el mundo lo hace. “Un terremoto de magnitud 8.0 estalla en el norte de la bahía de Tokio, lo que hace que los edificios se derrumben y los incendios estallen en el centro de la ciudad”.

“En el caos que rodea al temblor inicial, Mirai y Yuuki conocen a Mari, una mujer de entrega en motocicleta y madre soltera. Juntos, los tres emprendieron el largo viaje hacia la casa de Onozawa en el oeste de Tokio”. El viaje de los hermanos está lleno de desafíos y cada uno de los 11 episodios es un duro golpe al corazón.

¿Cómo ver las series de Crunchyroll en español?

Crunchyroll tiene series de anime en español

Primero debes ir al menú “videos que se encuentra en la página anterior a la reproducción del anime” Luego debes “seleccionar la versión que deseas” y listo. Cabe destacar que la disponibilidad de animes doblados al español podría variar dependiendo de su ubicación. Finalmente, puedes checar la lista de anime que estrena Crunchyroll en otoño de 2021.

