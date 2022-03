Crunchyroll revela los 5 mejores openings de anime de invierno 2022

Falta muy poco para dar inicio a los estrenos de anime de primavera. Por lo tanto, Crunchyroll decidió que es el momento perfecto para anunciar los resultados de los mejores openings de anime de invierno 2022, según la opinión de los fanáticos.

El servicio de transmisión pidió los votos de los fans y después de unos días de votación rigurosa, más de 3800 respuestas les dijeron su favorito de la temporada. Y ahora, en La Verdad Noticias tenemos los resultados oficiales para mostrarlos.

El servicio de transmisión Crunchyroll agradeció a los fans por todos sus votos y comentó que ahora es el momento de descubrir cuáles fueron los mejores openings del anime de la temporada de invierno 2022. ¡Algunos son de Shingeki no Kyojin y Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru!

#5: Akebi-chan no Sailor-fuku

"Hajimari no Setsuna" por Rōbai Gakuen Chūtōbu 1-nen 3-kumi (3%/131 votos)

Solo con ver las imágenes, este es el tipo de canción que asociarías con un programa como este. Es amapola, sería fácil quedarse atascado en tu cabeza después de algunas escuchas, y es muy fácil de escuchar.

A muchos les gustó especialmente la sección de redoble de tambores alrededor de un minuto en la apertura que te da algo que no esperarías con la forma en que va la canción. Es una buena canción para utilizar en este opening del anime Akebi-chan no Sailor-fuku: Akebi's Sailor Uniform.

#4: Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru

"Sansan Days" por Spira Spica (13%/494 votos)

Mucho de lo que acabamos de mencionar se puede aplicar a la apertura de Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru: My Dress-Up Darling, ya que tiene muchas de las mismas marcas que el opening de Akebi's Sailor Uniform. La canción ciertamente encaja con el ambiente muy divertido no solo del espectáculo, sino también de la animación de apertura.

También mencionaré que siempre soy un fanático de los videos musicales de aperturas de anime que usan temas, aspectos y/o intentan recrear partes del anime del que provienen. Eso siempre es una ventaja sólida para los artistas, ¡y es lo que tenemos aquí!

#3: Osama Ranking

"Hadaka no Yūsha" por Vaundy (17%/659 votos)

Una gran cantidad de buenos temas de apertura crean una construcción a lo largo de la canción que se utiliza para que los espectadores se emocionen más y se animen para el espectáculo que está a punto de comenzar.

El último opening de Osama Ranking: Ranking of Kings es un muy buen ejemplo de eso, ya que comienza un poco más lento y suave antes de pasar al coro con un ritmo más rápido que lo preparará para que comience el último episodio. Tampoco duele que sea una buena canción por sus propios méritos además de ser un opening de anime.

#2: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

"Zankyō Sanka" por Aimer (19%/747 votos)

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba constantemente tiene openings épicos y emocionantes. Definitivamente stuvo muchos fanáticos de este último con su uso de piano, tambores y trompetas en todo momento, y la forma en que tiene una parte fácil de cantar en grupo que es muy pegadiza. Definitivamente es el tipo de canción que querrías buscar fuera de ver el programa porque solo querrías escuchar más.

#1: Attack on Titan: Shingeki no Kyojin

"The Rumbling" por SiM (31%/1194 votos)

Con la frecuencia con la que los openings de Attack on Titan: Shingeki no Kyojin estaban destinados a emocionarte mucho desde el principio, no es sorprendente que finalmente se hayan pasado a un género como el “heavy metal” para brindar esa misma sensación de una manera diferente.

El canto melódico y los gruñidos intensos son perfectos para un espectáculo como este porque, muy probablemente, cualquier episodio de la serie de acción oscura te pondrá a prueba con una amplia gama de emociones.

Crunchyroll anuncia a Shingeki no Kyojin con el mejor opening

¡Felicitaciones a Shingeki no Kyojin “The Rumbling” por ser la mejor apertura de esta temporada votada por todos ustedes! ¡Gracias una vez más a todos los que votaron en Crunchyroll y participaron! Ciertamente puedes agregar todas estas canciones a tu lista de reproducción de anime y pasar un buen rato.

