Crunchyroll revela lista de animes para la temporada de verano 2022

Hoy (22 de junio de 2022), Crunchyroll continúa encendiendo el mundo del entretenimiento con muchos títulos nuevos y recurrentes en esta temporada de anime de verano de 2022. A continuación, La Verdad Noticias te comparte todo lo que debes saber.

Crunchyroll está preparando un emocionante conjunto de nuevos simulcasts de Japón, subtituladas y dobladas, que incluirán títulos como Rent-a-Girlfriend Temporada 2, Classroom of the Elite Temporada 2, YUREI DECO, FUUTO PI.

Shine On! Bakumatsu Bad Boys!, The Girl from the Other Side, RWBY: Ice Queendom, el episodio especial de Dr. STONE: RYUSUI y los OVAs (Original Video Animation) de la quinta temporada de My Hero Academia ¡entre muchos más!

Las nuevas adquisiciones de la plataforma Crunchyroll para su programación de verano que no se han anunciado previamente incluyen: The Devil is a Part-Timer! Temporada 2, ODDTAXI In the Woods, SHADOWS HOUSE Temporada 2, Black Summoner, Dropkick on My Devil!!! X, Engage Kiss.

Lucifer and the Biscuit Hammer, The Yakuza’s Guide to Babysitting, Lycoris Recoil, Musasi-no, My Stepmom's Daughter is my Ex, Teppen!!!!!!!!!!!!!!! Laughing 'til you Cry, The Maid I Hired Recently is Mysterious y The Prince of Tennis II: U-17 World Cup.

Pronto se anunciarán series adicionales (el 6 de julio) y todas las novedades se pueden encontrar en el sitio web oficial de Crunchyroll Noticias a medida que se difunden. De igual forma, los simulcasts en Crunchyroll que continúan desde la temporada de anime de la primavera de 2022 son:

One Piece

BORUTO: NARUTO NEXT GENERATIONS

Dragon Quest The Adventure of Dai

Digimon Ghost Game

Kingdom Temporada 4

Aoashi

A Couple of Cuckoos

Shadowverse Flame

Love All Play

Delicious Party Pretty Cure

La programación del verano de 2022 se unirá a la biblioteca existente de Crunchyroll, la biblioteca de anime más grande del mundo. Además, Funimation continuará agregando nuevos episodios de series actuales lanzadas anteriormente en la plataforma, pero todas las series nuevas de simulcast se transmitirán de modo exclusivo en Crunchyroll.

Anteriormente, te compartimos el calendario completo de estrenos temporada de primavera 2022 de Crunchyroll. A continuación mira la lista actual de anime de Crunchyroll para el verano de 2022:

Animes temporada de verano 2022 de Crunchyroll

1 DE JULIO

Rent-a-Girlfriend Temporada 2 (TMS Entertainment)

¡La relación de Kazuya con Chizuru pasa por nuevos escollos con el regreso de Rent-A-Girlfriend y su nueva temporada! Estará disponible doblada al inglés, español latinoamericano, portugués brasileño, francés y alemán.

Lycoris Recoil (A-1 Pictures)

En una cafetería del centro de Tokio, un grupo de chicas ayudan a cualquiera que pase por el local a resolver sus problemas. Estará disponible doblada al inglés, español latinoamericano, portugués brasileño, francés y alemán.

Teppen!!!!!!!!!!!!!!! Laughing 'til you Cry (Drive)

Una fan extrema de la comedia y varios cómicos se unen a una escuela de élite donde entrenan las próximas promesas del humor.

2 DE JULIO

Engage Kiss (A-1 Pictures)

Un cazador de demonios sin mucha suerte caza monstruos junto a un demonio en esta nueva serie. Estará disponible doblada al inglés.

Shoot! Goal to the Future (EMT Squared)

¡La vieja y la nueva generación de promesas del fútbol unen fuerzas en esta secuela de la clásica Shoot! de los noventa! Estará disponible doblada al inglés.

3 DE JULIO

YUREI DECO (Science Saru)

Los ciudadanos de una sociedad gestionada a base de datos descubrirán la verdad en esta serie original de Science Saru.

RWBY: Ice Queendom (SHAFT)

¡La franquicia RWBY recibe su primer anime oficial de mano de Studio SHAFT con esta nueva temporada! Estará disponible doblada al inglés.

Utawarerumono Mask of Truth (WHITE FOX)

El último episodio de Utawarerumono comienza con una guerra que consumirá todo Yamato.

4 DE JULIO

Classroom of the Elite II (Lerche)

¡Regresa Classroom of the Elite y los alumnos de la clase D se adentran en el Arco del Crucero de la Prueba Especial! Estará disponible doblada al inglés, español latinoamericano, portugués brasileño, francés y alemán.

5 DE JULIO

Dropkick on My Devil!!! X temporada 3 (Nomad)

Una lolita gótica invoca a una demonio serpiente, con la que compartirá una extraña y violenta vida.

6 DE JULIO

Smile of the Arsnotoria the Animation (Liden Films)

¡Sigue las vidas diarias de estas estudiantes de una academia mágica donde estudian magia y cultura! Estará disponible doblada al inglés.

Harem in the Labyrinth of Another World (Passione)

Un joven renace en un mundo de fantasía que parece de un videojuego e inicia un viaje para formar su propio harem. Estará disponible doblada al inglés.

The Prince of Tennis II: U-17 World Cup (M.S.C / Studio Kai)

Ryoma Echizen hace una prueba para el equipo de tenis de EE.UU. y acude al torneo de la Copa Mundial Sub-17. Estará disponible doblada al inglés.

My Stepmom’s Daughter is My Ex (Project No.9)

Tras romper, dos estudiantes acabarán viviendo juntos al casarse sus padres.

7 DE JULIO

The Yakuza’s Guide to Babysitting (Feel / Gaina)

Un miembro de la yakuza es asignado como la nueva niñera de la hija de su jefe.

8 DE JULIO

SHADOWS HOUSE segunda temporada (CloverWorks)

Kate y Emilico se encuentran con más fantasmas en la Shadow House mientras descubren más del misterioso ser llamado "Robe". Estará disponible doblada al inglés, español latinoamericano y portugués brasileño.

Lucifer and the Biscuit Hammer (NAZ)

¡Una nueva aventura que comienza con un lagarto parlante diciendo que hay que salvar el mundo de un mago malvado! Estará disponible doblada al inglés, portugués brasileño y francés.

Shine On! Bakumatsu Bad Boys! (Geno Studio)

Siete criminales se unen al Shinsengumi para luchar contra los demonios en la antigua Kyoto.

9 DE JULIO

Black Summoner (Satelight)

¡Un adicto a las peleas renace en otro mundo donde se convertirá en un invocador en esta épica historia! Estará disponible doblada al inglés y portugués brasileño.

11 DE JULIO

Orient (A.C.G.T)

¡Las feroces batallas de las bandas de bushi se trasladan a la isla de Awaji con los nuevos episodios de ORIENT! Estará disponible doblada al inglés, español latinoamericano, portugués brasileño, francés, alemán y ruso.

14 DE JULIO

The Devil is a Part-Timer! temporada 2 (3Hz)

¡Sadao Maou regresa para más turnos, aunque ahora tiene que cuidar de una niña pequeña nacida de una manzana dorada! Estará disponible doblada al inglés, español latinoamericano, portugués brasileño y francés.

22 DE JULIO

The Maid I Hired Recently is Mysterious (Silver Link / Blade)

Tras la llegada de una nueva criada para cuidar a un huérfano, surgen preguntas sobre su misteriosa presencia. Estará disponible doblada al inglés, español latinoamericano, alemán y ruso.

31 DE JULIO

FUUTO PI (Studio Kai)

Shotaro Hidai y Philip regresan en esta nueva serie que se desarrolla tras los acontecimientos de Kamen Rider W: ¡FUUTO PI!

Te puede interesar: Crunchyroll comparte sus planes para ANIME EXPO 2022 en Los Ángeles

PRÓXIMAMENTE

Llegan nuevas OVAs de My Hero Academia a Crunchyroll

My Hero Academia OVA de temporada 5 - HLB (bones)

¡No te pierdas las nuevas OVA de My Hero Academia con la liga de béisbol de héroes y un misterioso villano que no para de reír!

My Hero Academia OVA de temporada 5 - Laugh! As if you are in hell (Bones): ¡No te pierdas las nuevas OVA de My Hero Academia con la liga de béisbol de héroes y un misterioso villano que no para de reír!

ODDTAXI In the Woods (OLM): ODDTAXI regresa con una película que nos mostrará "las consecuencias del impresionante episodio final".

Episodio especial de Dr. STONE – RYUSUI (TMS Entertainment): Este verano llega a Crunchyroll un especial del Dr. STONE con el nuevo personaje Ryusui.

The Girl from the Other Side (WIT STUDIO): Tras entrar a un mundo desconocido, una pequeña conoce a un demonio y comienzan a convivir en silencio. Estará disponible doblada al inglés.

TONIKAWA: Over The Moon For You Episodio especial (Seven Arcs): ¡Acompaña a Tsukasa y a Nasa en una aventura con cosplay incluido en este episodio especial de TONIKAWA: Over the Moon for You!

NUEVOS CORTOMETRAJES

Visual de la temporada de verano 2022 de Crunchyroll

2 DE JULIO

Musasi-no (A-Real)

Finalmente, te recordamos que Crunchyroll está disponible en más de 200 países y territorios a nivel mundial, con traducción simultánea en diez idiomas. El público puede ver anime gratis con anuncios o elegir entre tres membresías de suscripción diferentes.

