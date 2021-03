Crunchyroll revela las mejores peleas de anime del invierno 2021

La temporada de invierno del anime para 2021 ha estado llena de acción con algunas batallas importantes en todo el medio, y Crunchyroll ha decidido enumerar sus principales peleas de series como Shingeki no Kyojin, Jujutsu Kaisen, Dr. Stone y más para demostrar cuál tiene las mejores batallas.

Con tantas series japonesas compitiendo por el primer lugar en esta categoría, está claro que la temporada de invierno estaba en condiciones de estallar con algunas de las mejores batallas que se hayan presenciado en la historia del medio.

Ciertamente podemos esperar aún más anime a medida que avanza el año. ¿Cuál fue tu batalla favorita de la temporada de invierno? La Verdad Noticias te comparte la lista publicada por Crunchyroll, junto con una breve sinopsis de las tres más famosas.

So I'm A Spider, So What? Kumoko vs Monkeys

So I'm A Spider, So What? (Crunchyroll Collection)

TenSura: Hinata vs Rimuru

That Time I Got Reincarnated As A Slime (Crunchyroll Collection)

Re:Zero: Garfiel vs Elsa

Re:Zero - Temporada 2 (Crunchyoll Collection)

Jujutsu Kaisen: Gojo vs Sukuna

Jujutsu Kaisen es el Mejor Anime de 2021, según se anunció en los Crunchyroll Anime Awards. Por lo tanto, no es de esperar que la serie animada por MAPPA tenga batallas asombrosas desde el inicio. Y este es el caso con el primer encuentro de Satoru Gojo con el villano Sukuna (dentro del cuerpo de Yuji Itadori).

Shingeki no Kyojin: War Hammer Titan vs Eren

La cuarta y última temporada de Shingeki no Kyojin también es animada por MAPPA y comenzó directo en un arco de guerra. El protagonista Eren Jager estaba determinado a iniciar la batalla y su enfrentamiento contra War Hammer Titan ahora es uno de los favoritos.

Dr. Stone: Shishio vs Senku

La segunda temporada de Dr. Stone “Stone Wars” está disponible en Crunchyroll y como dice su título: la guerra entre Senku y Tsukasa Shishio ha comenzado. Esta batalla de anime recibió muchos elogios y prácticamente fue un momento de adrenalina para los fanáticos.

