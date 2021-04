Crunchyroll revela doblaje latino para los estrenos de primavera 2021

Crunchyroll es una plataforma de streaming especializada en anime. Aquí podrás encontrar una gran variedad de series con subtítulos y doblajes completamente legales. Cada año contamos con estrenos ligados a las estaciones. Desde abril hasta junio de 2021 se dará inicio a los títulos de primavera 2021 y 4 de ellos tendrán doblaje.

Doblaje Crunchyroll animes primavera 2021

El doblaje disponible en la plataforma de streaming cuenta con idiomas como español, portugués, inglés, francés y alemán. La Verdad Noticias te comparte la lista de estrenos que se suman a este catálogo. Además, debes saber que ninguno de estos lanzamientos tiene una fecha de estreno confirmada:

Tokyo Revengers

Fumetsu no Anata e

Slime Taoshite 300-nen, Shiranai Uchi ni Level Max ni Nattemashita

Kumo Desu ga, Nani ka?

Tokyo Revengers (uno de los más esperados) ya está disponible en Crunchyroll, en su idioma original japonés y subtítulos. Su estreno fue bien recibido por los internautas y la producción está en manos de LIDENFILMS. Trata de un drama escolar lleno de acción que también cuenta con manga original y próxima adaptación live action.

Otro anime que merece tu atención es Fumetsu no Anata e, también conocido con su título en inglés "To Your Eternity". Es una adaptación del manga creado por el mismo autor de A Silent Voice, cuya adaptación a la pantalla grande se convirtió en los títulos de romance y drama más vistos en 2016.

Recientemente, se anunció que los éxitos Re:ZERO Starting Life in Another World, así como la primera edición de That Time I Got Reincarnated as a Slime y The Rising of the Shield Hero, tendrán sus episodios con doblaje al castellano, portugués y francés.

Crunchyroll ahora cuenta con más series de anime con doblaje

Crunchyroll y Funimation poco a poco se adentran al doblaje latino en series como Shingeki no Kyojin, Kimetsu no Yaiba y más. Debido a lo anterior, los fanáticos ya pueden encontrar una gran variedad de títulos en su idioma preferido. ¿Qué opinas de estos lanzamientos en simulcast? ¿Prefieres los subtítulos o doblaje?

