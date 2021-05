Crunchyroll presenta el doblaje latino para The Rising of The Shield Hero

The Rising of The Shield Hero (El ascenso del Héroe del Escudo), también conocido en japonés como "Tate no Yuusha no Nariagari", es una serie de novelas ligeras con adaptación al anime en 2019. Recientemente, Crunchyroll confirmó la llegada de nuevas series con doblaje al español latino y el isekai de Aneko Yusagi es una de ellas.

Ver programas de animación con subtítulos ya es ganancia para los fanáticos, pero tener un trabajo de doblaje profesional sin duda aumenta la experiencia. Además de Tate no Yuusha no Nariagari, el sitio de streaming confirmó lanzar doblaje latino para Tokyo Revengers, 86: Eighty-Six, Slime Taoshite 300-nen, Re:ZERO y To Your Eternity.

Te recordamos que Crunchyroll es una de las mejores páginas para ver anime en español latino y puedes disfrutarlas gratis (con publicidad) o en Full HD pagando una suscripción. A continuación, La Verdad Noticias te comparte más detalles sobre el elenco en español de Tate no Yuusha.

Elenco latino en The Rising of The Shield Hero

Alan Bravo, conocido por ser Sisifo de Sagitario en Saint Seiya

Alan Bravo interpretará al protagonista Naofumi Iwatani, el Héroe del Escudo. Jocelyn Robles será Raphtalia. Mientras que Jessica Ángeles interpretará a la adorable Filo y la actriz Regina Tiscareño será la voz de Melty Q Melromarc.

Abraham Vega será Motoyasu Kitamura, el Héroe de la Lanza que fue considerado uno de los héroes de anime que casi se convierten en villanos. Luego tenemos a Bruno Coronel como Ren Amaki, el Héroe de la Espada.

La lista de actores en el nuevo doblaje latino continúa con Diego Becerril como Itsuki Kawasumi, el Héroe del Arco. Lourdes Arruti como Malty Melromarc, alias Myne (una de las antagonistas femeninas más odiadas en el anime en general).

Humberto Solórzano será la voz de Aultcray Melromarc, Karen Vallejo interpretará a Glass, Miguel Angel Ruiz será L’arc Berg, y finalmente Alicia Vélez será Therese Alexandrite. ¿Qué piensas del elenco latino para The Rising of The Shield Hero?

¿Cuándo se estrena la temporada 2 de Tate no Yuusha?

Tras un retraso por la pandemia de COVID-19, se confirmó que la temporada 2 de El ascenso del Héroe del Escudo llegará en octubre de 2021. La primera temporada tuvo un total de 25 episodios y la segunda temporada también contará con la música de Kevin Pekin.

Los fanáticos latinoamericanos del anime The Rising of The Shield Hero esperan ver el doblaje en español en algún momento de 2021. Dada la extensión del anime, lo normal es esperar un estreno tardío en Crunchyroll; pero todo depende de futuras actualizaciones en el sitio de streaming.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado. Mata ne!