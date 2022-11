Crunchyroll lleva grandes sorpresas al EGS Respawn

Crunchyroll informó mediante un comunicado de prensa que “Crunchyroll Games”, la división interactiva de la marca global de anime, estará presente en EGS Respawn, el evento de videojuegos de México.

El evento tendrá lugar en el World Trade Center de la Ciudad de México (ubicado en Montecito 38, Nápoles, Benito Juárez, 03810) del 4 al 6 de noviembre. También confirmaron traer activaciones de My Hero Academia: The Strongest Hero, Bloodline: The Last Royal Vampire, y Mitrasphere.

Crunchyroll Games en EGS Respawn 2022

¡Tenemos pases para el EGS 2022! ����



Ganar una de las entradas es muy sencillo. Solo debes hacer una captura de pantalla a tu cola de reproducción en la app o página web de Crunchyroll y ponerla en los comentarios.



Así de sencillo �� pic.twitter.com/wVpUmjrVaC — Crunchyroll.la ⚽️ BLUELOCK ya disponible (@crunchyroll_la) November 5, 2022

Un stand estará ubicado en M 1-3 y contará con oportunidades fotográficas, regalos para usuarios Premium: Fan y Mega Fan de la plataforma Crunchyroll, venta de suscripciones de tres y 12 meses a precio especial junto activaciones para los tres juegos mencionados.

Imagen - My Hero Academia: The Strongest Hero.

My Hero Academia: The Strongest Hero transporta a los jugadores al mundo de Midoriya y sus amigos de la exitosa serie de anime homónima, con más de 20 personajes jugables del anime. El MMORPG móvil se lanzó en 2021 y se ha descargado más de 13 millones de veces en todo el mundo. El juego está disponible en iOS y Android.

Imagen - Bloodline: The Last Royal Vampire.

Bloodline: The Last Royal Vampire sigue a la Última Vampiro Real Lilo y su compañero Ren en su búsqueda para encontrar a su padre Last y salvar a sus seres queridos de una orden militarista llamada Tierra Santa.

Los jugadores construyen su propio escuadrón de guerreros, héroes y criaturas fantásticas para derrotar a los exorcistas, cazadores, demonios viciosos y muchos seres poderosos que mueven los hilos desde las sombras.

El juego de cartas de rol móvil con estilo de anime presenta cientos de personajes y personalización, lo que permite una lista de héroes que es claramente única para cada jugador. El juego está disponible en iOS y Android.

Imagen - Mitrasphere.

Mitrasphere, el juego de rol de fantasía cooperativo, es un mundo donde un mar enorme cubre los cielos. Cristales dorados llueven desde un árbol críptico en el cielo del océano, alterando la vida de todos y de todo. Esta es una historia de aquellos malditos por el destino y la decisión de levantarse contra él. El juego está disponible en iOS y Android.

Te puede interesar: Los Crunchyroll Anime Awards se celebrarán por primera vez en Japón en 2023

¿Qué es Crunchyroll?

La plataforma Crunchyroll es propiedad de Sony.

Se trata de un servicio de streaming de anime que ofrece más de 1000 títulos y 30 mil episodios de anime. Los espectadores pueden además disfrutar de los simulcasts, series de actualidad disponibles inmediatamente después de su emisión en Japón. Para más información, puedes consultar los precios de Crunchyroll aquí.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram