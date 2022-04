Crunchyroll lanzará la película Eureka: Eureka Seven Hi-Evolution este mayo

Crunchyroll traerá Eureka: Eureka Seven Hi-Evolution a los Estados Unidos y Canadá en verano. Se confirmó que la película se proyectará en cines selectos el 17 y 18 de mayo, mientras que la venta de boletos comenzará el 29 de abril.

El gigante global del anime anunció que la película ofrecerá doblaje en inglés y opciones de subtítulos. El filme también "llegará pronto" a Australia. Por otra parte, se espera que el estreno se anuncie para la plataforma Crunchyroll Latinoamérica en el futuro.

A continuación, La Verdad Noticias te revela todo sobre el elenco, equipo de producción, sinopsis, tráiler y visuales de la película. Anteriormente, compartimos que Eureka Seven Hi-Evolution 3 estrena impresionante tráiler y nuevos diseños.

Tráiler de Eureka: Eureka Seven Hi-Evolution

Eureka: Eureka Seven Hi-Evolution, que se estrenó en Japón el 26 de noviembre de 2021, es la tercera y última parte de la trilogía Eureka Seven Hi-Evolution. La trilogía de películas está inspirada en la serie de mechas Eureka Seven de 2005, que recibió una serie de secuelas titulada Eureka Seven: AO en 2012.

Según información del comunicado de prensa, las dos primeras películas de Hi-Evolution difieren de la serie original en diversos grados. Por otra parte, al momento de redactar este artículo, Jujutsu Kaisen 0 es la última película de anime estrenada en cines de Latinoamérica gracias a Crunchyroll.

Personal de Eureka: Eureka Seven Hi-Evolution

(Imagen: BONES) Visual de Eureka: Eureka Seven Hi-Evolution

Tomoki Kyouda director jefe de Eureka Seven: Hi-Evolution, director de Anemone: Eureka Seven Hi-Evolution) como director.

Yuuichi Nomura (¡Aikatsu Planet!) y Kyouda como guionistas.

Ken'ichi Yoshida (diseñador de personajes de Eureka Seven y Hi-Evolution) como diseñador de personajes original.

Masashi Okumura (Cooperación de diseño de Gundam Reconguista en G) como diseñador de personajes y director de animación.

El resto del personal incluye a Shouji Kawamori (Anemone: Eureka Seven Hi-Evolution) como diseñador mecánico principal, Kazuo Nagai (Anemone: Eureka Seven Hi-Evolution, My Hero Academia: Heroes Rising) y Yuushi Honjou (Anemone: Eureka Seven Hi-Evolution, Ride Your Wave asistente del director de arte) como directores de arte.

Nobuko Mizuta (Anemone: Eureka Seven Hi-Evolution, Gundam Reconguista in G Movie 1: Go! Core Fighter) como diseñador de color, Toshiya Kimura (Anemone: Eureka Seven Hi-Evolution, Girlfriend, Novia) como director de fotografía y Naoki Satou como compositor musical.

Además, Kakita Hideki, Ken Ootsuka, Shingo Abe y Nobuaki Nagano de Anemone: Eureka Seven Hi-Evolution regresan como animadores principales. BONES es la productora de animación.

Elenco de Eureka: Eureka Seven Hi-Evolution

Tickets for EUREKA: EUREKA SEVEN HI-EVOLUTION are now on sale!



See the film in English dub and sub in North American theaters, May 17-18.



�� TICKETS: https://t.co/Q9BdDmBMth pic.twitter.com/uVmL5p28RR — Crunchyroll (@Crunchyroll) April 29, 2022

Kaori Nazuka como Eureka.

Rina Endou como Iris McKenzie.

Ami Koshimizu como Anemone Fuuka Ishii.

Toshiyuki Morikawa como Holland Novak.

Michiko Neya como Talho Novak.

Juurouta Kosugi como Charles Beams.

Aya Hisakawa como Ray Beams.

Crunchyroll describe la trama como: “El mundo virtual dentro del scub coral (formas de vida inteligentes parecidas a los corales) creado por Eureka... La gente de ese mundo virtual apareció en la Tierra hace diez años cuando se derrumbó”.

“Desde esta fusión a gran escala, los humanos del mundo virtual se llaman a sí mismos ‘Tierra Verde’ y los humanos originales de la Tierra se llaman a sí mismos ‘Tierra Azul’, y han llegado a causar varios conflictos entre sí repetidamente debajo de la superficie”.

“Finalmente, Dewey Novak, un alto oficial de las Fuerzas Armadas de Green Earth, se levanta junto con sus camaradas y finalmente pone en marcha un plan de terrorismo a gran escala para proteger su propia dignidad”.

“Mientras tanto, Eureka, quien es detestada por el mundo como la principal causa del caos, se ha convertido en un combatiente de alto nivel con la unidad ACID de la ONU. Vive para mantener este mundo en paz…”

“Este fue el camino de expiación que ella eligió. Un día, recibe una orden para proteger a una niña llamada Iris, una nueva ‘Eureka’ que tiene la capacidad de controlar el coral costra”.

“Al principio pelean mucho, pero poco a poco llegan a entenderse a través de su escape solitario. Pronto, el mundo se enfrenta a una crisis, y cuando eso sucede, Eureka aprovecha hasta la última gota de su fuerza mientras lucha”.

"Quiero proteger a Iris y a este mundo". ¿Qué futuro le espera al final de ese deseo suyo?”

Finalmente, aunque Crunchyroll unifica su contenido con Funimation desde marzo de 2022, Eureka Seven Hi-Evolution permanece disponible para ver solo desde Funimation Latinoamérica. Aún deben agregarse más animes a Crunchyroll y quizás próximamente veamos la trilogía de películas completa en su catálogo.

