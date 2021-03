Crunchyroll lanza nuevo tráiler de Shingeki no Kyojin para anunciar el final

La cuarta y última temporada de Shingeki no Kyojin, una popular serie de anime de fantasía oscura, culmina con una guerra épica que determinará el destino de la humanidad. El final de temporada está programado para el 28 de marzo y Crunchyroll lo celebra con un nuevo tráiler recopilatorio.

El popular sitio de transmisión ha lanzado un video promocional que nos recuerda todo lo vivido en la actual temporada 4. Attack on Titan ha tenido un año lleno de acción, drama y despedidas. Ahora, parece que el anime se dirige al último arco de la historia.

La temporada 4 de Shingeki no Kyojin está animada por MAPPA, el estudio de producción detrás de la serie de anime favorita de los fanáticos Jujutsu Kaisen, y la serie Crunchyroll Original, The God of High School.

Crunchyroll estrena tráiler de Shingeki no Kyojin

Shingeki no Kyojin se basa en la galardonada serie de manga homónima más vendida del New York Times. La serie sigue a Eren Jaeger y sus amigos; sus vidas cambian para siempre cuando los Titanes empujan a la humanidad nuevamente al borde de la extinción.

La última temporada tiene lugar cuatro años después de que concluya la tercera temporada y culmina en una guerra que finalmente determinará el destino de Survey Corps. Han pasado cuatro años desde que Survey Corps llegó a la costa y el mundo se ve diferente ahora.

Las cosas se están calentando a medida que el destino de Marley y la gente de Paradis se determina por fin. Sin embargo, falta Eren Jaeger falta al inicio de la temporada 4. La Verdad Noticias te recuerda que el creador, Hajime Isayama, publicará el capítulo 139 del manga el próximo 9 de abril y este pondrá fin a la serie en general.

Póster promocional de Attack on Titan: The Final Season

Te recordamos qe las cuatro temporadas de Shingeki no Kyojin ahora están disponibles con subtítulos en Crunchyroll (algunas ya con doblaje en español latino). De igual forma, los últimos capítulos del manga ya están disponibles en Crunchyroll Manga y a través de Kodansha Comics.

