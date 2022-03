Crunchyroll estrena la mayor colección de anime en su historia

Mediante un comunicado de prensa, Crunchyroll anuncia que pronto estrenará la mayor colección de programación en su historia con 50 títulos nuevos y algunos que retornan esta Temporada de Primavera 2022 brindando tanto a fanáticos como a nuevos espectadores alrededor del mundo la más formidable experiencia de anime.

Simulcasts emocionantes que llegan de Japón (subtitulados y doblados) incluirán producciones como SPY x FAMILY, The Rising of the Shield Hero Temporada 2, Kaguya-sama: Love Is War -Ultra Romantic-, Skeleton Knight in Another World.

Date A Live IV, The Greatest Demon Lord Is Reborn as a Typical Nobody, Shikimori’s Not Just a Cutie, y The Dawn of the Witch ¡entre muchos, muchos más! Las series adicionales serán anunciadas en breve y también se podrán encontrar en el boletín Crunchyroll News.

Temporada de Primavera 2022 de Crunchyroll

Simulcasts que continuarán de la Temporada de Invierno 2022 de Crunchyroll son One Piece, Cue!, BORUTO: NARUTO NEXT GENERATIONS, Dragon Quest The Adventure of Dai, Digimon Ghost Game, Requiem of the Rose King, y más.

La temporada de Primavera 2022 ya está en curso en Crunchyroll con la tercera entrega de Legend of the Galactic Heroes: Die Neue These. Los fanáticos también podrán disfrutar de los dos primeros capítulos de Estab Life: Great Escape a partir del 23 de marzo, los cuales serán presentados antes de su transmisión en la televisión japonesa.

Esta colección de programación de la temporada de Primavera 2022 complementará la colección existente de Crunchyroll que cuenta con más de 40.000 episodios y 16.000 horas disponibles para streaming, la cual fue recientemente ampliada mediante la transición del catálogo de títulos exclusivos de Funimation a la plataforma de Crunchyroll.

Funimation continuará añadiendo nuevos episodios de series existentes pero todas las series nuevas se emitirán exclusivamente en Crunchyroll. A continuación la colección actual de programas para la Temporada de Primavera 2022:

Nuevos simulcasts de Primavera 2022

DISPONIBLES AHORA

Legend of the Galactic Heroes: Die Neue These Temporada 3

Legend of the Galactic Heroes: Die Neue These Temporada 3 (Production I.G) - Cuando se le ordena a Yang que comparezca ante Free Planet Alliance, está conmocionado por la corrupción que descubre.

Mientras tanto, el mariscal Reinhardt descubre la deslealtad bajo su mando cuando un advenedizo almirante lanza una feroz ofensiva para recuperar la Fortaleza de Iserlohn. Luchando por avanzar en esta sangrienta guerra sin fin, estos dos finalmente ven a su verdadero enemigo, no desde afuera, ¡sino desde adentro!

Estab Life: Great Escape

Estab Life: Great Escape (Polygon Pictures) - Cuando la población mundial se reduce, el Proyecto de Renovación Sobrenatural divide a Tokio. Separados por imponentes muros, los cyborgs, las bestias y los seres mágicos se segregan en grupos y son monitoreados por inteligencia artificial.

Algunos se adaptan a sus nuevas vidas, pero muchos sufren en silencio, sin saber que hay ayuda secreta disponible. ¿No tienes esperanza y estás desesperado por escapar? ¡Los Extractores de Nigashiyan te encontrarán!

1 de abril

Science Fell in Love, So I Tried to Prove It r=1-sinθ

Science Fell in Love, So I Tried to Prove It r=1-sinθ (Zero-G) - Disfrutando de los rayos del sol, Himuro y Yukimura se abrazan y comparten un tierno beso. ¿Pero fue perfecto? Corriendo de vuelta al laboratorio en busca de los resultados, conocen a la seductora Fujiwara y a su apuesto compañero, Chris, que han realizado apasionados análisis en busca del amor.

Pero, ¿es esta nueva pareja una competencia o pueden revelar alguna información sobre sus estudios? Una cosa es segura: ¡se necesita más investigación!

Mahjong Soul Pon☆

Mahjong Soul Pon☆ (Scooter Films) - Directamente del juego Mahjong Soul llega Mahjong Soul Pon. La nueva adaptación cómica en mini-anime del juego en el que los jugadores de Mahjong sueñan en grande y van por un Thirteen Orphans.

¡La Mahjong Soul Shrine está celebrando festividades verdaderamente extravagantes alrededor de Ichihime! ¿Estás listo para jugar el juego con todas las de la ley? ¡Tal vez puedas suscitar más espíritu de Mahjong!

2 de abril

Fanfare of Adolescence (Lay-duce) - En la Escuela de carreras de caballos para niños, la entrada es increíblemente difícil, ya que solo se acepta uno de cada 10 a 20 solicitantes. Aquí, los estudiantes no solo deben ser inteligentes, sino también atléticos y contar un estado físico óptimo.

Tres nuevos estudiantes, un ídolo popular, otro de una isla remota y uno de Inglaterra que no está seguro del camino a seguir, llegan a esta escuela élite para perseguir sus sueños de convertirse en jinetes.

LOVE ALL PLAY

LOVE ALL PLAY (Nippon Animation and OLM) - Ryo Mizushima sueña con ser el mejor jugador de bádminton del mundo. Pero a pesar de su atletismo y habilidades naturales, solo ha podido llegar hasta cierto punto sin un entrenador confiable.

Sin embargo, todo cambia cuando su talento hace que uno de los equipos de bádminton más prestigiosos de la escuela secundaria lo descubra. Ahora, con un entrenador profesional y un equipo élite para respaldarlo, finalmente es hora de que el viaje de Ryo se eleve.

BUILD-DIVIDE -#FFFFFF- CODE WHITE

BUILD-DIVIDE -#FFFFFF- CODE WHITE (Liden Films) - Han pasado tres años desde la batalla de Teruto y Neo Kyoto está en ruinas. Ahora la gente es rodeada por KUGE, los sirvientes del Rey, robándoles su poder mágico, todo para que su líder sobreviva.

El ex rey, Kikka, también se encuentra huyendo de los guardias. Indefensa sin una baraja Build-Divide, encuentra ayuda en otro. Juntos se embarcan en una batalla por el que buscan volver a ver.

3 de abril

Magia Record: Puella Magi Madoka Magica Side Story Temporada Final (SHAFT) - Pocas personas saben la verdad: el mundo está a salvo gracias a las Chicas Mágicas que se ven obligadas a matar brujas.

A pesar de que estas chicas arriesgan sus vidas por un deseo, los rumores dicen que pueden salvarse en la ciudad de Kamihama. Hacia allí se dirige Iroha Tamaki en busca de respuestas. No puede recordar el deseo que le pidió a Kyubey, pero una figura oscura acecha sus sueños.

Trapped in a Dating Sim: The World of Otome Games is Tough for Mobs (ENGI) - ¡Un oficinista usa su conocimiento del juego Otome después de haber sido reencarnado en una serie que ha jugado antes!

5 de abril

Tomodachi Game (Okuruto Noboru) - El estudiante de secundaria Katagiri Yuichi, que valora la amistad por encima de todo, disfruta de una vida plena con sus amigos cercanos Sawaragi Shiho, Mikasa Tenji, Shibe Makoto y Kokorogi Yutori. Sin embargo, después de un incidente particular, se ven arrastrados a un juego de pago de deudas.

6 de abril

The Rising of the Shield Hero Temporada 2

The Rising of the Shield Hero Temporada 2 (DR Movie) - Naofumi Iwatani, de 20 años, pasa de ser un ciudadano de segunda clase a un héroe de segunda clase cuando lo convocan al reino de Melromarc, que parece un videojuego.

The Greatest Demon Lord Is Reborn as a Typical Nobody

The Greatest Demon Lord Is Reborn as a Typical Nobody (Silver Link) - El más poderoso Señor de los Demonios de la historia, Varvatos, sintió que había logrado todo lo que podía como rey. Dado que estaba tan solo debido a lo poderoso que era, anhelaba una vida mucho más simple.

Unos milenios más tarde, renace como el aldeano Ard Meteor. Pero en el futuro donde renació, la civilización mágica había declinado y la magia misma se había vuelto más débil.

7 de abril

Skeleton Knight in Another World

Skeleton Knight in Another World (Studio Kai) - Cuando Arc despierta, descubre que ha sido transportado a otro mundo en el cuerpo del personaje que interpretaba en un MMO. Luciendo como una armadura por fuera y un esqueleto por dentro, es el Caballero Esqueleto. Si se descubre su identidad, podría ser confundido con un monstruo y convertirse en un objetivo.

The Dawn of the Witch

The Dawn of the Witch (Tezuka Productions) - Seville es un estudiante de una academia de magia que no recuerda nada anterior a unirse a la escuela. Esta es la historia de cómo un chico que no es nadie especial, y sus compañeros, con heridas en el corazón, parten y terminan encontrándose a sí mismos.

8 de abril

Kaguya-sama: Love Is War -Ultra Romantic-

Kaguya-sama: Love Is War -Ultra Romantic- (A-1 Pictures) - La Academia Shuchiin: una escuela élite a la que acuden en masa los estudiantes más dotados. También es donde su Consejo Estudiantil reunió al vicepresidente Kaguya Shinomiya y al presidente Miyuki Shirogane.

Si bien todos esperaban un cortejo rápido y acordaron que los dos genios serían la pareja perfecta, ¡parece que la pareja tiene demasiado orgullo para confesar sus verdaderos sentimientos el uno por el otro!

Los dos siguen completamente comprometidos en idear una estrategia altamente cerebral en esta astuta guerra de amor... ¿¡Llevarán su relación al siguiente nivel para el último día del festival cultural de la Academia Shuchiin!?

Date A Live IV

Date A Live IV (Geek Toys) - Con múltiples espíritus que ahora viven con él, los malabarismos de Shido para brindar atención a las chicas nunca terminan. Además de eso, llegan más espíritus para que él ponga su encanto. Entre más y más oculta, con sus intenciones desconocidas para ellas, ¿será capaz de mantener esto o conducirá a un gran terremoto espacial?

Dance Dance Danseur

Dance Dance Danseur (MAPPA) - El estudiante de segundo año de secundaria, Junpei, estaba fascinado por el ballet cuando era niño, pero dejó de bailar después de la muerte de su padre, pensando que tenía que actuar de manera más varonil. Sin embargo, un día, una hermosa estudiante llamada Miyako aparece ante él.

Love After World Domination

Love After World Domination (Project No.9) - Un día de primavera, una pareja joven e inocente se sienta en un campo. Sus nombres son Fudo Aikawa y Desumi Magahara... pero en realidad son "Red Gelato", el líder de la heroica fuerza de combate Gelato 5, y "Reaper Princess", ¡un miembro de la fuerza de combate de la malvada organización secreta Gekko!

Se supone que estos dos son enemigos, por lo que la gente no puede saber que están saliendo pase lo que pase.

Todo lo que pueden hacer es verse en secreto entre peleas. ¡Este día de primavera es solo otro día en el que disfrutan felizmente de su tiempo juntos mientras las feroces llamas de una violenta batalla arden junto a ellos! ¡Esta es la historia de un héroe de la justicia y un guerrero malvado que intenta ser cariñoso sin ser visto!

9 de abril

SPY x FAMILY (WIT Studio y Cloverworks) - La paz mundial está en juego y el agente secreto Twilight debe realizar su misión más difícil hasta el momento: fingir ser un hombre de familia.

Haciéndose pasar por un amante esposo y padre, se infiltrará en una escuela de élite para acercarse a un político de alto perfil. Él tiene la tapadera perfecta, excepto que su esposa es una asesina mortal y ninguno conoce la identidad del otro. ¡Pero alguien sí, su hija adoptiva que es telépata!

Shikimori’s Not Just a Cutie (Doga Kobo) - Shikimori, la novia y compañera de clase del estudiante de secundaria Izumi. es bonita, tierna y amorosa, pero cuando este cae en problemas, ella se transforma en una "chica rompecorazones".

In the Heart of Kunoichi Tsubaki

In the Heart of Kunoichi Tsubaki (CloverWorks) - En lo profundo de las montañas, en medio de la nada, vive un grupo de kunoichi llamado Clase Akane. Estas kunoichi trabajan duro juntas para mejorar sus propias habilidades, y todas viven bajo una regla inquebrantable: "El contacto con hombres está estrictamente prohibido".

Pero todo toma un giro inesperado cuando Tsubaki, líder de uno de los grupos, comienza a experimentar sentimientos extraños cada vez que surge el tema de los hombres.

Aoashi TV Anime

Aoashi (Production I.G) - Ashito Aoi es un estudiante de secundaria que vive en Ehime y es el as de un club de fútbol común y corriente. El día que perdieron el torneo final de la escuela secundaria, Ashito corre frustrado por la playa, antes de encontrarse con un hombre que había estado viendo su juego.

Ese hombre es Tatsuya Fukuda, el entrenador del equipo juvenil de secundaria de un equipo líder de la Liga J, el "Tokyo City Esperion FC".

10 de abril

Don't Hurt Me, My Healer!

Don't Hurt Me, My Healer! (Jumondou) - ¡Las desventuras de un caballero y un sanador comienzan en esta nueva serie de comedia fantástica!

11 de abril

Ascendance of a Bookworm Temporada 3 (Ajiado) - Después de convertirse en aprendiz de sacerdotisa azul, Main continúa haciendo todo lo posible para proteger a sus seres queridos.

Con algunos nobles señalándola por su magia, se convierte en la hija adoptiva de Karstedt. Se le ha asignado un caballero personal, lo que significaría dejar a su familia. ¿Podrá Main proteger a todos mientras persigue su objetivo de crear una tipografía, con el peligro al acecho?

23 de abril

A Couple of Cuckoos

A Couple of Cuckoos (Shin-Ei Animation) - Nagi Umino, un estudiante de 16 años de segundo año en la secundaria Meguro River Academy, fue cambiado al nacer. En camino a una cena para conocer a sus padres biológicos, accidentalmente conoce a Erika Amano, quien está decidida a convertir a Nagi en su novio falso ya que en realidad no quiere casarse nunca.

Nuevos OVAS y especiales de televisión - Primavera 2022

PRONTO

Sony Music AnimeSongs ONLINE 2022 - ¡Escucha a 14 de los mejores artistas de Sony Music Entertainment Japan cantar canciones populares de tu anime favorito!

Simulcasts que continúan de la Temporada Invierno 2022

One Piece, Boruto, Digimon y más títulos continúan en Crunchyroll

One Piece (Toei Animation)

BORUTO: NARUTO NEXT GENERATIONS (Pierrot / TV TOKYO)

Requiem of the Rose King (J.C.Staff / Bandai Namco Arts)

CUE! (Yumeta Company and Graphinica / Pony Canyon)

Dragon Quest The Adventure of Dai (Toei Animation)

Digimon Ghost Game (Toei Animation)

Shenmue the Animation (Telecom Animation Film)

Delicious Party Pretty Cure (Toei Animation)

La información está sujeta a cambios. Más programas serán anunciados y añadidos en los próximos días. La Verdad Noticias te recuerda que Crunchyroll está disponible en más de 200 países y territorios a nivel mundial, con traducción simultánea en diez idiomas.

El público puede ver anime gratis con comerciales o elegir entre tres membresías por suscripción diferentes que permiten una experiencia de visualización sin anuncios, acceso a títulos populares de transmisión simultánea el día y la fecha con estreno en Japón, visualización sin conexión, manga digital, acceso anticipado a eventos de Crunchyroll Expo, descuentos en tiendas y más.

