Crunchyroll continuará los Jueves de Doblaje de Funimation desde abril

Según información de un comunicado de prensa, Crunchyroll, la marca global de anime, durante su panel en el evento La Mole Fest, anunció nuevos títulos doblados que formarán parte del bloque Toonami powered by Crunchyroll así como la llegada de Jueves de Doblaje a la plataforma comenzando en abril.

El bloque “Toonami powered by Crunchyroll” en Cartoon Network, la marca infantil número uno en Latinoamérica, añadirá Keep Your Hands Off Eizouken! y Laid-Back Camp temporadas 1 y 2 en abril.

Las series se emitirán con nuevos doblajes exclusivos en español latinoamericano y portugués brasileño. Estas serán agregadas a la plataforma de Crunchyroll después de su emisión en Toonami.

De la misma manera, Crunchyroll también se complace en compartir con los fans que los Jueves de Doblaje, que tuvieron su origen en Funimation Latinoamérica, llegarán a su plataforma mensualmente comenzando en abril.

Algunos de los estrenos de abril en Jueves de Doblaje incluyen Sword Art Online Alicization, Sword Art Online Alicization War of the Underworld, The Duke of Death and His Maid, y The Defective. A continuación, más detalles sobre los estrenos del bloque “Toonami powered by Crunchyroll” y "Jueves de Doblaje":

TOONAMI

"Toonami powered by Crunchyroll"

Keep Your Hands Off Eizouken!

Anime: Keep Your Hands Off Eizouken!

Midori Asakusa es una estudiante de primero de instituto/preparatoria que adora el anime. Aunque se pasa los días dibujando todas las ideas que tiene, todavía no ha dado el primer paso para crear uno de sus amados animes, y es que sabe que es un objetivo imposible si está ella sola.

La primera en descubrir el talento de Asakusa es Sayaka Kanamori, una chica con aspiraciones a ser productora. No tardan mucho en descubrir que una compañera de su clase, la carismática modelo Tsubame Mizusaki, en realidad tiene alma de animadora, así que juntas crean un club de animación. Elenco latinoamericano:

Midori Asakusa (Montserrat Mendoza)

Sayaka Kanamori (Casandra Acevedo)

Tsubame Mizusaki (Melissa Gedeon)

Dirección del doblaje (Óscar Garibay)

Laid-Back Camp Temporadas 1 y 2

Anime: Laid-Back Camp Temporadas 1 y 2

Nadeshiko es una estudiante de preparatoria que se ha mudado de Shizuoka a Yamanashi y que decide ir a ver el famoso Monte Fuji que aparece en los billetes de mil yenes. Aunque consigue llegar en bicicleta hasta Motosu, se ve obligada a volver atrás debido al mal tiempo.

Habiendo sido incapaz de poder ver con sus propios ojos su objetivo, acaba desmayándose. Cuando despierta ya es de noche y está en un sitio que no reconoce y no sabe cómo regresar a casa. Por suerte Nadeshiko se encuentra con Rin, una chica que está acampando ella sola y quien la salva. Elenco latinoamericano:

Rin Shima (Ximena Fragoso)

Nadeshiko Kagamihara (Joselyn Robles)

Aoi Inuyama (Monserrat Aguilar)

Chiaki Ogaki (Analiz Sánchez)

Narrador (Milton Woltz)

Dirección del doblaje (Roberto Molina)

Jueves de Doblaje en Crunchyroll

Crunchyroll y Funimation fusionan su contenido

Sword Art Online Alicization y SAO Alicization War of the Underworld (21 de abril)

Un mundo nuevo, recuerdos desconocidos y un nombre que no se puede olvidar. Sin recordar haber iniciado sesión, Kirito se halla en un mundo completamente nuevo con recuerdos misteriosos de un niño llamado Eugeo y una niña rubia, Alice.

Su nombre le parece importante, inolvidable. ¿Pero por qué? Mientras deambula por el mundo en busca de una forma de desconectarse, ¿se topará con algo aún más importante que volver a casa? Elenco latinoamericano:

Kirito (Luis Leonardo Suárez)

Eugeo (Elliot Leguizamo)

Alice (Alicia Barragán)

Cardinal (Leyla Rangel)

Asuna (Alejandra Delint)

The Duke of Death and His Maid (28 de abril)

Anime: The Duke of Death and His Maid

Debido a una maldición que recibió cuando era niño, todo lo que el duque toca se marchita y muere. Esto hace que el comportamiento de su coqueta criada sea aún más impactante. ¿Podrán el duque y sus compañeros romper la maldición, o estará condenado a una vida en la que el amor está siempre fuera de su alcance? Elenco latinoamericano:

Duke (Ángel Rodríguez)

Alice (Nycolle González)

Rob (Oscar Bonfiglio)

Viola (Danna Alcalá)

Cuff (Wendy Malvárez)

Zain (Pascual Meza)

The Defective (28 de abril)

Anime: The Defective

Una sociedad futurista es gobernada por el Sistema Edén, una ayuda tecnológica de enlace mental que elimina el dolor y las preocupaciones. Sin embargo, los incapaces de integrarse en su sistema son expulsados a la Octava Galaxia.

El general de la Liga Lin Jingheng y la joven Lu Bixing no podrían ser más diferentes, pero se encuentran unidos por una causa común: liderar a los "defectives" en la lucha contra este mundo injusto. Elenco latinoamericano:

Lin Jingheng (Galo Balcázar)

Lu Bixing (Gabo Ramos)

Zhan Lu (Carlo Vázquez)

Penny (Mariana Ortiz)

Huang Jingshu (Cynthia Chong)

RE-MAIN (5 de mayo)

Anime: RE-MAIN

Tras ganar un título nacional de waterpolo en el penúltimo año de la escuela primaria, un accidente automovilístico deja en coma a Minato Kiyomizu. Despierta casi un año después, pero sin los recuerdos de su último año escolar.

Ya en la secundaria y con un nuevo comienzo, abandona el deporte, pero una promesa lo obliga a retomarlo. Sin embargo, su nuevo equipo es débil, y esa es solo una señal de los problemas que se avecinan. Elenco latinoamericano:

Minato Kiyomizu (Victor Ruiz)

Eitarō Oka (Diego Becerril)

Jō Jōjima (Daniel Lacy)

Chinu Kawakubo (Denisse Leguizamo)

Shūgo Amihama (Gerry Ortega)

Takekazu Ejiri (Carlos Monroy)

Yutaka Babayaro Inomata (Ditter Ruiz)

Yoshiharu Ushimado (Brandon Santini)

Keita Kakihana (Hector Mena)

Riku Momosaki (Rafael Escalante)

Kōki Toguchi (Roman Abreo)

Akimitsu Bizen (Ismael Verastegui)

Takeshi Toyama (Javier Sanchez)

Akihisa Fukui (Ado Darkian)

Norimichi Ishikawa (Oscar López)

Life Lessons with Uramichi Oniisan (5 de mayo)

Anime: Life Lessons with Uramichi Oniisan

Ser adulto no es nada fácil y esa es una pesada realidad con la que debe cargar Uramichi Omota. A sus 31 años, este alegre animador de ejercicios de un show infantil a veces no sabe contener sus comentarios sarcásticos.

Sus compañeros, un par de mascotas y un dúo musical, también dejan entrever al aire lo duro que es la adultez, pero poco a poco van aprendiendo a manejarla. Elenco latinoamericano:

Uramichi (Javier Olguín)

Usahara (José Luis Molina)

Kumatani (Jesús Mondragón)

Iketeru (Mario Heras)

Utano (Analiz Sánchez)

Magia Record: Puella Magi Madoka Magica Side Story T1 (12 de mayo)

Anime: Magia Record: Puella Magi Madoka Magica Side Story T1

Pocos saben la verdad: el mundo está a salvo gracias a las Chicas Mágicas que son forzadas a matar a las Brujas.

A pesar de que estas chicas están arriesgando sus vidas por un deseo, los rumores dicen que pueden ser salvadas en la ciudad de Kamihama. Iroha Tamaki se dirige allí en busca de respuestas. No puede recordar el deseo que le pidió a Kyubey, pero una figura sombría persigue sus sueños. Elenco latinoamericano:

Iroha Tamaki (Valeria Mejía)

Kuroe (Elizabeth Infante)

Yachiyo Nanami (María García)

Kyubey (Montserrat Aguilar)

Kaede (Regina Tiscariño)

Magia Record: Puella Magi Madoka Magica Side Story T2 (19 de mayo)

Anime: Magia Record: Puella Magi Madoka Magica Side Story T2

Pocos saben la verdad: el mundo está a salvo gracias a las Chicas Mágicas que son forzadas a matar a las Brujas. A pesar de que estas chicas están arriesgando sus vidas por un deseo, los rumores dicen que pueden ser salvadas en la ciudad de Kamihama.

Iroha Tamaki se dirige allí en busca de respuestas. No puede recordar el deseo que le pidió a Kyubey, pero una figura sombría persigue sus sueños. El elenco en español será anunciado próximamente.

Kageki Shojo!! (26 de mayo)

Anime: Kageki Shojo!!

El telón se levanta en la Escuela Kouka de Música y Artes Escénicas. Las luces están sobre Sarasa Watanabe, una alumna de 1,78 metro con estrellas en los ojos que sueña con interpretar el papel masculino principal.

Establece una inesperada amistad con su nueva compañera de cuarto, una excantante de un grupo juvenil que ahora quiere unirse al Teatro Kouka. Juntas, lucharán por el papel de sus vidas. El elenco en español será anunciado próximamente.

Kemono Jihen (2 de junio)

Anime: Kemono Jihen

El detective especial Kohachi Inugami recibe por tarea investigar un macabro fenómeno relacionado con los cadáveres animales hallados en un pueblito remoto.

Con la ayuda de un niño muy peculiar, descubrirá que en el caso intervienen fuerzas paranormales malignas y, poco a poco, develará la verdad de las muertes y del niño, de cuya humanidad empieza a dudar. El elenco en español será anunciado próximamente.

Blue Reflection Ray (9 de junio)

Anime: Blue Reflection Ray

La optimista Hiori no puede rechazar a los necesitados. La torpe Ruka no puede hacer amigos. Pero tienen una cosa en común: ¡son chicas mágicas, Reflectoras! Esta pareja usará poderes para ayudar a resolver las disputas emocionales y proteger a los Fragmentos de los corazones de las personas. El elenco en español será anunciado próximamente.

The Fruit of Evolution (16 de junio)

Anime: The Fruit of Evolution

Seiichi Hiiragi es un estudiante de preparatoria al que sus compañeros hacen bullying por ser un "perdedor". Un día, de repente él y todos sus compañeros son transportados a un mundo de magia y espada digno de un videojuego.

Cuando Seiichi se come sin saberlo la "fruta de la evolución", da comienzo su vida como "ganador". El elenco en español será anunciado próximamente.

TSUKIMICHI -Moonlit Fantasy (23 de junio)

Anime: TSUKIMICHI -Moonlit Fantasy

Makoto Misumi era un adolescente común y corriente hasta que fue convocado para ser el "héroe" de otro mundo... Pero la Diosa de este nuevo mundo lo encontró demasiado feo, lo despojó de su papel de héroe y lo desterró a los confines más alejados del lugar.

En esta tierra desolada, se encuentra con dragones, arañas, orcos, enanos y seres de muchas otras razas no humanas, pero se las arregla para defenderse de estas amenazas con el uso de técnicas mágicas y de combate.

¿Podrá Makoto sobrevivir en este nuevo mundo lleno de peligros? ¡Así comienza esta fantasía sobre un niño abandonado por los dioses y la humanidad, que intenta comenzar una nueva vida en otro mundo! El elenco en español será anunciado próximamente.

Takt op.Destiny (30 de junio)

La música es la luz que ilumina los corazones de las personas, y un día, esa luz le fue arrebatada al mundo sin previo aviso. El mundo cambió por completo la noche que cayó aquel meteorito negro. Unos horrendos monstruos que se conocerían como D2 emergieron del meteorito y arrasaron con todo y todos quienes encontraron a su paso.

La música atraía a los D2, con lo que poco después, la música en sí se convirtió en algo tabú. No obstante, aparecieron aquellos que se enfrentaban a esos monstruos: los Musiccatos. El elenco en español de Takt Op. Destiny, el nuevo anime de MAPPA y Madhouse, será anunciado próximamente.

La aplicación de Crunchyroll está disponible en más de 15 plataformas, incluyendo consolas de videojuegos. Anteriormente, La Verdad Noticias informó que Crunchyroll no transmitirá más anime gratis con publicidad desde abril. Sin embargo, la plataforma contará con una selección especial de estrenos de primavera 2022.

