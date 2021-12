Crunchyroll confirma la película de Odd Taxi para abril de 2022

Una película de anime de Odd Taxi se estrenará en abril en Japón. La plataforma de streaming Crunchyroll ha lanzado un avance y un adelanto visual para la nueva película, que se titula, Odd-Taxi: In The Woods.

La película se describe como una nueva versión del escenario de la serie que llegó en la primavera de 2021. Famitsu informa que la película también representará eventos que tendrán lugar después del final de la serie original. Anteriormente, Crunchyroll anuncia los estrenos de anime durante el invierno de 2022.

¿Cuándo sale la película de Odd Taxi?

La película de anime Odd-Taxi se estrenará el 1 de abril de 2022 (Japón), según informó el sitio web del largometraje. El elenco de la serie de anime original también retomará sus papeles principales.

Al igual que la serie, el personal incluye a Mugi Kinoshita como director, Norio Nitta como asistente de dirección, Kazuya Konomoto como guionista, Kinoshita e Hiromi Nakayama como diseñadores de personajes.

Kenji Katou como director de arte, Tatsue Oozeki como diseñador de color, Miyabi Amada como director de fotografía y PUNPEE VaVa OMSB como compositor musical. PICS y OLM son las productoras de animación. Crunchyroll describe la serie como:

“Esta ciudad debería parecer familiar, pero de repente, no lo es. El taxista Odokawa vive una vida muy mundana. No tiene familia, en realidad no se junta con otras personas y es un bicho raro, de mente estrecha y que no habla mucho”.

“Las únicas personas a las que puede llamar amigos son su médico, Gouriki, y su compañero de clase de la escuela secundaria, Kakibana. Todos sus clientes parecen ser un poco extraños”.

“El estudiante universitario que quiere hacerse notar en línea, Kabasawa. Una enfermera con secretos, Shirakawa. Un dúo de comediantes, los Homosapiens ... Todas estas conversaciones mundanas de alguna manera conducen a una chica que ha desaparecido”.

¿Dónde ver el anime Odd-Taxi?

Foto: Serie "Odd-Taxi" / Crunchyroll

Puedes ver el anime Odd Taxi desde este enlace a Crunchyroll. Otras plataformas de streaming tienen series similares como BEASTARS (que pronto estrenará su temporada final en Netflix) y BNA: Brand New Animal. Por otra parte, en La Verdad Noticias te compartiremos más información de la próxima película en el futuro.

