Crunchyroll celebra llegar a los 5 millones de suscriptores

En el mundo de los servicios de transmisión de anime, Crunchyroll se ha convertido en una de las mayores plataformas especializadas en anime, y parece que la compañía está celebrando un hito importante, ya que ha alcanzado los cinco millones de suscriptores.

Aunque la plataforma ha albergado exitosas series de anime como Dragon Ball Super, My Hero Academia e innumerables otras franquicias importantes, el sitio de streaming también está trabajando en producciones originales.

Algunas de sus series originales ya estrenadas son: The God of High School, Noblesse y Tower of God. De igual forma, Fena: Pirate Princess lanza tráiler final y revela llegar al catálogo de streaming el 14 de agosto.

¿Cuántos usuarios tiene Crunchyroll?

El sitio celebró llegar a los cinco millones de suscriptores el 4 de agosto de 2021 y más de 21 millones de usuarios ven anime en su catálogo. La plataforma comparte popularidad con páginas para ver anime legal como Funimation, Netflix y Prime Video.

El servicio de transmisión también entró en detalles sobre otra serie que será original para la plataforma. Esta es Dark Star Squadron, una serie de anime que protagonizará Zoe Saldana, la actriz que quizás sea mejor conocida por su papel de Gamora en la serie Guardianes de la Galaxia de Marvel y descrita como tal:

"Dark Star Squadron sigue el viaje de cuatro cadetes fallidos que regresan de un viaje de placer con una nave espacial robada para encontrar su academia en ruinas y todos desaparecieron. Ahora por su cuenta, los héroes mal equipados se embarcan hacia el otro lado de la galaxia para encontrar los desaparecidos y demostrar su valía".

"El tremendo crecimiento de nuestro servicio de transmisión es indicativo del creciente amor por el anime y su merecido centro de atención en la cultura popular", finalizó la popular plataforma de streaming. La Verdad Noticias te comparte más información a continuación.

¿Qué compró Sony Entertainment?

Sony intentó comprar la plataforma en 2021

El año pasado, se anunció que Sony Entertainment, la empresa matriz de Funimation, había comprado la plataforma naranja y que fusionaría las dos principales plataformas de transmisión de anime. Si bien no ha habido cambios en ninguno de los servicios de transmisión desde este anuncio, será interesante ver qué desarrollos surgirán en el futuro.

La plataforma Crunchyroll apareció por primera vez en 2006, originalmente fundado por un grupo de graduados de Berkeley, y desde entonces se ha convertido en uno de los principales servicios para ver series de anime, leer manga y comprar mercadería relacionada con el anime.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!