Crunchyroll anuncia sus estrenos de anime para 2023

Actualmente se está llevando a cabo Anime NYC, y con uno de los eventos de anime más grandes del año centrado en franquicias como Attack on Titan, Trigun Stampede y muchas otras, Crunchyroll se ha metido en la acción al revelar una nueva lista de anime que llegará al servicio de transmisión durante el año 2023.

Crunchyroll ha sido durante mucho tiempo un lugar destacado para el anime en lo que respecta a los servicios de transmisión, y con el medio que continúa ganando popularidad gracias a Internet, la plataforma está en un buen lugar cuando se trata de su competencia.

Otros servicios de transmisión como Netflix, HBO Max, HDIVE y Disney+ se están lanzando al mercado. Independientemente de si alguien gana, es un buen momento para ser fanático de las series de anime o animación japonesa en general, independientemente de a qué servicios de transmisión te suscribas.

Crunchyroll informó sobre sus estrenos de anime 2023.

Si bien la temporada de anime de otoño 2022 ha traído de vuelta algunos motores y agitadores como My Hero Academia, Mob Psycho 100, Mobile Suit Gundam y más, la temporada de anime de invierno del próximo año busca superarla con algunos grandes regresos como Vinland Saga, Demon Slayer y otros.

Anuncios que Crunchyroll reveló durante AnimeNYC

Hell's Paradise - 2023

The Ancient Magus' Bride Temporada 2 - Abril 2023

Yuri Is My Job! - Primavera 2023

The Ice Guy And His Cool Female Colleague - Enero 2023

Dead Mount Death Play - Abril 2023

Ayaka - 2023

Saving 80,000 Gold In Another World For my Retirement - Enero 2023

La Verdad Noticias compartió antes los anuncios de Crunchyroll durante el evento en NYCC 2022. Si disfrutas viendo animes como SPY x FAMILY, My Hero Academia y Attack on Titan, entonces la temporada de invierno 2023 puede ser tu mejor compañera.

