Crunchyroll anuncia su lista de estrenos de SimulDub para la Primavera 2022

Crunchyroll anunció su lista completa de estrenos de SimulDub para la temporada de Primavera 2022. La más grande en su historia y con títulos muy esperados como SPY x FAMILY, The Rising of the Shield Hero T2, Kaguya-sama: Love Is War -Ultra Romantic-, Date A Live IV, The Greatest Demon Lord Is Reborn as a Typical Nobody, Shikimori’s Not Just a Cutie y más.

Basado en el aclamado manga nominado al premio Eisner escrito e ilustrado por Tatsuya Endo, el anime SPY x FAMILY es dirigido por Kazuhiro Furuhashi (Hunter x Hunter; Rurouni Kenshin). El programa iniciará sus emisiones con doblaje en español latinoamericano y en portugués brasileño a partir del 23 de abril.

¡Esta temporada de primavera 2022 estará llena de doblajes en Crunchyroll!��



April 11, 2022

La Verdad Noticias te recuerda que Crunchyroll Dubs reemplazará el canal de YouTube de Funimation y seguirá compartiendo clips. Los estrenos doblados de Crunchyroll para la temporada de Primavera 2022 en Latinoamérica incluyen:

Aharen-san wa Hakarenai – Sigue las “indescifrables” vidas diarias de dos estudiantes que forman una peculiar y particular amistad. (Disponible en inglés y español latinoamericano)

Science Fell in Love, So I Tried to Prove It r=1-sinθ – Dos científicos siguen experimentando con el amor en la segunda temporada de Science Fell in Love, So I Tried to Prove It. (Disponible en inglés, español latinoamericano y portugués brasileño)

Tate no Yuusha no Nariagari Temporada 2 (The Rising of the Shield Hero T2) – Naofumi toma de nuevo su escudo ante el despertar de una criatura ancestral que puede provocar una catástrofe terrible. (Próximamente disponible en inglés, español latinoamericano, portugués brasileño, francés, alemán y ruso)

The Greatest Demon Lord Is Reborn as a Typical Nobody – Un Señor Demonio que quiere saborear la derrota reencarna convertido en alguien completamente promedio. (Próximamente disponible en inglés, español latinoamericano, portugués brasileño, francés y alemán)

Kaguya Sama: Love Is War -Ultra Romantic- (Temporada 3)– ¡Más situaciones complicadas en el consejo estudiantil con Kaguya-Sama: Love is War Ultra Romantic! (Próximamente disponible en inglés, español latinoamericano, alemán, francés y portugués brasileño)

Date A Live IV – ¡Shido regresa para sellar espíritus en la cuarta temporada de Date a Live! (Próximamente disponible en inglés, español latinoamericano y francés)

Dance Danseur – Este joven estudiante hará lo que sea necesario para convertirse en el mejor bailarín de ballet del mundo: ¡el Danseur noble! (Próximamente disponible en español latinoamericano y portugués brasileño)

Love After World Domination – ¡¿Tendrá futuro un romance prohibido entre un superhéroe y una componente de una organización malvada?! (Próximamente disponible en inglés, español latinoamericano, Portuguese brasileño y francés)

Foto: SPY x FAMILY - Estreno Primavera 2022 de Crunchyroll

SPY x FAMILY – Un espía, una asesina y una psíquica se unen para crear una falsa familia, ¡y proteger la paz mundial! (Próximamente disponible en inglés, español latinoamericano, portugués brasileño francés, alemán y ruso)

Shikimori’s Not Just a Cutie – ¡La genial "novia rompecorazones" debuta en la próxima adaptación de Not Just a Cutie de Shikimori! (Próximamente disponible en inglés, español latinoamericano, portugués brasileño, alemán y ruso)

Ascendance of a Bookworm Temporada 3 – Myne regresa en una nueva temporada de Ascendance of a Bookworm para continuar con su formación como sacerdotisa. (Próximamente disponible en inglés, español latinoamericano y ruso)

A Couple of Cuckoos – Intercambiados al nacer, dos estudiantes de preparatoria se enfrentan ¡a un inesperado noviazgo! (Próximamente disponible en inglés, alemán, francés, español latinoamericano y portugués brasileño)

The Ancient Magus’ Bride - The Boy from the West and the Knight of the Blue Storm – ¡Chise y Elias continúan descubriendo el misterio de Wild Hunt en el segundo lanzamiento de la serie The Ancient Magus' Bride OAD! (Próximamente disponible en inglés, español latinoamericano, portugués brasileño, francés, alemán y ruso)

Requiem of the Rose King – Richard se enfrenta a más batallas cuando la lucha por el trono se encrudece. (Próximamente disponible en inglés, español latinoamericano, portugués brasileño y francés)

Crunchyroll comentó que los horarios están sujetos a cambios. Agregaron que la información completa sobre elencos y fechas de lanzamiento se dará a conocer en los próximos días.

La colección de Primavera 2022 de Crunchyroll es la mayor colección de anime en su historia, la cual se amplió recientemente a través de la transición de los títulos exclusivos del catálogo de Funimation a la plataforma Crunchyroll.

Funimation continuará agregando nuevos episodios subtitulados y doblados de series con licencia anterior, pero todas las series nuevas, subtituladas y dobladas, se pueden encontrar exclusivamente en Crunchyroll.

