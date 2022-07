Crunchyroll anuncia nuevas adquisiciones de anime para 2022 y 2023

Crunchyroll anunció cuatro nuevas adquisiciones de títulos en su panel de la industria en Japan Expo 2022 en París. Los títulos incluyen Muv-Luv Alternative Temporada 2, Don't Toy With Me, Miss Nagatoro 2nd Attack, Shangri-la Frontier y Skip and Loafer.

Las secuelas de Ijiranaide, Nagatoro-san (Don't Toy With Me, Miss Nagatoro) y Muv-Luv Alternative llegarán en octubre de 2022 y enero de 2023 respectivamente, mientras que Shangri-la Frontier llegará en algún momento de 2023.

Anteriormente, La Verdad Noticias informó todo sobre la lista de animes para la temporada de verano 2022 de Crunchyroll. A continuación, te dejamos las sinopsis de las nuevas adquisiciones de títulos que llegarán a la plataforma Crunchyroll:

Muv-Luv Alternative Temporada 2

Visual oficial de Muv-Luv Alternative por Crunchyroll

Una historia de los lazos entre quienes luchan, en un mundo llevado al límite. En uno de los innumerables mundos paralelos que existen a lo largo del espacio-tiempo, la humanidad ha librado una guerra de décadas contra los BETA, invasores extraterrestres hostiles, utilizando máquinas de combate humanoides llamadas Tactical Surface Fighters. Esta es una historia de cómo la humanidad vive y muere al borde de la extinción...

Don't Toy With Me, Miss Nagatoro 2nd Attack

Visual de Ijiranaide, Nagatoro-san Temporada 2 por Crunchyroll

"¡Una chica menor que yo me ha hecho llorar!". Un día, un chico de segundo está en la biblioteca de la escuela y acaba siendo el objetivo de una chica de primero extremadamente sádica. La chica que lo atormenta, lo molesta y a la vez lo fascina se llama Nagatoro.

Es muy molesta, pero es adorable. Es insoportable, pero quieres que esté a tu lado. Esta es una historia sobre una chica muy sádica y temperamental que acabará despertando algo en tu interior.

Shangri-la Frontier

"¿Cuándo fue la última vez que jugué un juego que no era basura?" Este es un mundo en un futuro cercano donde los juegos que usan pantallas de visualización se clasifican como retro. Todo lo que no puede seguir el ritmo de la tecnología de realidad virtual de última generación se denomina "juego de dados", y se ve una gran cantidad de juegos de dados que salen.

Aquellos que dedican sus vidas a limpiar estos juegos son llamados “cazadores de juegos de dados”, y Rakuro Hizutome es uno de ellos. El juego que eligió para abordar a continuación es Shangri-La Frontier, un "juego de nivel de dios" que tiene un total de treinta millones de jugadores.

Amigos en línea... Un mundo expansivo... Encuentros con rivales... ¡Estos están cambiando el destino de Rakuro y todos los demás jugadores! El mejor cuento de aventuras del juego del jugador más fuerte del "juego de dados" comienza ahora.

Skip and Loafer llegará a Crunchyroll

Iwakura Mitsumi se graduó de una pequeña escuela secundaria en el campo e ingresó a una escuela secundaria de primer nivel en Tokio como líder de la clase. Esta niña prodigio, que se mudó sola a Tokio con un plan de vida perfecto, es inteligente y saca buenas notas... pero su comprensión social no está en la misma longitud de onda que los demás.

Esto significa que a veces comete errores, pero su naturaleza tranquila convence a sus compañeros de clase poco a poco, y todas sus diferentes personalidades se unen antes de que se den cuenta. Se encuentran y poco a poco llegan a conocerse, y en poco tiempo se entienden bien.

Todo el mundo experimenta sentimientos reprimidos y frustraciones, pero son nuestros amigos quienes nos dan la oportunidad de comprendernos mutuamente. ¡Esta historia puede comenzar con cierta discordia, pero se convierte en una comedia feliz de la vida escolar antes de que te des cuenta!

Recuerda que Crunchyroll actualiza su catálogo de series de anime cada mes y es la plataforma global de anime con más de 1,000 títulos y 30,000 episodios de anime. Próximamente traerán las películas de anime Dragon Ball Super: Super Hero y Suzume no Tojimari de Makoto Shinkai a Latinoamérica.

