Crunchyroll anuncia los estrenos de anime Temporada de Primavera 2022

La fusión de Crunchyroll y Funimation expandió el catálogo del primero. Con el final de la Temporada de Invierno 2022, una nueva ola de estrenos se preparan para sumarse al servicio de streaming y aquí en La Verdad Noticias te compartimos los detalles.

Crunchyroll dio a conocer sus estrenos simulcast de la Temporada de Primavera 2022. El comunicado de prensa enlistó desde los más esperados, hasta los títulos que se mantienen o regresan a las transmisiones semanales.

Las adaptaciones de SPY x FAMILY, Shikimori is Not Just a Cutie y The Greatest Demon Lord Is Reborn as a Typical Nobody se destacaron como las “Estrellas Guía” de esta temporada de estrenos. La lista continúa con Tate no Yuusha no Nariagari Temporada 2, Kaguya-Sama: Love is War Ultra Romantic y más.

Estrenos simulcast Crunchyroll Primavera 2022

SPY x FAMILY (Estreno 9 de abril)

Shikimori’s Not Just A Cutie (Estreno 9 de abril)

The Rising Of The Shield Hero Season 2 (Estreno 6 de abril)

Dance Dance Danseur (Estreno 8 de abril)

A Couple Of Cuckoos (Estreno 23 de abril)

Aoashi (Estreno 9 de abril)

Ascendance Of A Bookworm Season 3 (Estreno 11 de abril)

Build-Divide -#ffffff- Code White (Estreno 2 de abril)

Date A Live IV (Estreno 8 de abril)

Don’t Hurt Me, My Healer! (Estreno 10 de abril)

Estab Life: Great Escape (Estreno 23 de marzo)

Fanfare Of Adolescence (Estreno 2 de abril)

In The Heart Of Kunoichi Tsubaki (Estreno 9 de abril)

Kaguya-Sama: Love Is War -Ultra Romantic- (Estreno 8 de abril)

Legend Of The Galactic Heroes: Die Neue These – Collision (Estreno 17 de marzo)

Love After World Domination (Estreno 8 de abril)

Love All Play (Estreno 2 de abril)

Mahjong Soul Pon☆ (Estreno 1 de abril)

Magia Record: Puella Magi Madoka Magica Side Story Final Season (Estreno 3 de abril)

Requiem Of The Rose King (Estreno 9 de abril en Japón)

Science Fell In Love, So I Tried To Prove It R=1-Sin0 (Estreno 1 de abril)

Skeleton Knight In Another World (Estreno 7 de abril)

Sony Music Animesongs Online 2022 (Próximamente)

The Dawn Of The Witch (Estreno 7 de abril)

The Greatest Demon Lord Is Reborn As A Typical Nobody (Estreno 6 de abril)

Tomodachi Game (Estreno 5 de abril)

Trapped In A Dating Sim: The World Of Otome Games Is Tough For Mobs (Estreno 3 de abril)

Regresos estelares de anime

Boruto: Naruto Next Generations continúa en la Primavera 2022

Series de anime como Boruto: Naruto Next Generations regresan en la temporada de primavera 2022. Te recordamos que la ola de anime Funimation continuará sumándose al catálogo de Crunchyroll. Las series que continúan en streaming son:

Boruto: Naruto Next Generations

CUE!

Digimon Ghost Game

Delicious Party Pretty Cure

Dragon Quest: La Aventura De Dai

One Piece

Shenmue The Animation

En otras noticias, recordemos que el hackeo a Toei Animation retrasó episodios de One Piece y el estreno de la película Dragon Ball Super: Super Hero. Puedes ver la guía completa de Temporada de Primavera 2022 de Crunchyroll aquí.

