Crunchyroll anuncia las películas de anime que llegan en septiembre

Crunchyroll continúa ampliando su colección cinematográfica con nuevos títulos que llegan en septiembre por primera vez a la plataforma de streaming de anime. Estos incluyen el éxito de taquilla Jujutsu Kaisen 0.

La Verdad Noticias te recuerda que JJK0 es la película precuela de la serie de anime de TOHO Animation y Studio MAPPA que se estrenó en cines latinoamericanos a principios de 2022.

Además, títulos clásicos como Sword of the Stranger de Masahiro Andō y Psycho-Pass Sinners of the System de Naoyoshi Shiotani y películas de anime recopilatorias de las populares franquicias ODDTAXI, Free! y Code Geass también se lanzarán en Crunchyroll América Latina este mes.

Estrenos de películas en Crunchyroll: Septiembre 2022

Crunchyroll anuncia las películas que llegan en septiembre.

Todas estas películas estarán disponibles subtituladas en español latinoamericano y portugués brasileño en la plataforma Crunchyroll. A continuación algunas sinopsis y tráileres de las películas y sus fechas de estreno al día de hoy. Las fechas están sujetas a cambios.

1 DE SEPTIEMBRE

BanG Dream! Poppin' Dream! (SANZIGEN): Dirigida por Masanori Uetaka.

8 DE SEPTIEMBRE

ODDTAXI: In the Woods (OLM): Dirigida por Baku Kinoshita.

"¿A dónde le llevo?" La ciudad debería resultarle familiar a Odokawa, un taxista con una vida muy corriente, pero de repente no es así. No tiene familia, no suele quedar con nadie y es una persona algo excéntrica que no habla demasiado.

Sus únicas amistades son su doctor, Goriki, y un antiguo compañero de clase, Kakibana. Pero sus clientes también son algo extraños... Sus conversaciones corrientes acabarán teniendo relación con el caso de una estudiante que ha desaparecido.

La trilogía PSYCHO-PASS Sinners of the System llega a Crunchyroll.

PSYCHO-PASS Sinners of the System: Case.1 Crime and Punishment (Production I.G): Dirigida por Naoyoshi Shiotani.

PSYCHO-PASS Sinners of the System: Case.2 First Guardian (Production I.G): Dirigida por Naoyoshi Shiotani.

PSYCHO-PASS Sinners of the System: Case.3 Beyond the Pale of Vengeance (Production I.G): Dirigida por Naoyoshi Shiotani.

15 DE SEPTIEMBRE

Sword of the Stranger, del mismo estudio que My Hero Academia.

Sword of the Stranger (BONES): Dirigida por Masahiro Andō.

¡Este cuento clásico del estudio BONES es una joya escondida de su tiempo! Perseguido por formidables asesinos chinos, el joven Kotaro y su perro se topan con Sin Nombre, un misterioso extraño que se ve envuelto en la persecución.

Los inverosímiles compañeros forman un vínculo para salvar al perro de un ataque de veneno, pero el caos estalla cuando los asesinos encuentran a Kotaro, y Sin Nombre debe enfrentar su pasado antes de que se encuentre nuevamente con un horrible destino.

21 DE SEPTIEMBRE

JUJUTSU KAISEN 0 (MAPPA): Dirigida por Sunghoo Park.

JUJUTSU KAISEN 0 sigue la historia de Yuta Okkotsu, un inseguro estudiante de preparatoria, que se matricula en la misteriosa Academia de Hechicería de Tokio bajo la tutela de Satoru Gojo tras ser perseguido por la maldición de su amiga de la infancia.

22 DE SEPTIEMBRE

Free! -Road to the World- the Dream (Kyoto Animation): Dirigida por Eisaku Kawanami.

Cuando Haru y Makoto comienzan la universidad, se topan con lo inesperado: sus excompañeros de equipo de la escuela secundaria. Todavía herido por la disolución repentina de su equipo, Ikuya quiere demostrar que es mejor que Haru. ¡Pero hay más amenazas en las aguas de la competencia!

29 DE SEPTIEMBRE

Las películas Code Geass: Lelouch of the Rebellion llegan a Crunchyroll.

Code Geass: Lelouch of the Rebellion I – Initiation (Sunrise): Dirigida por Gorō Taniguchi.

Code Geass: Lelouch of the Rebellion II – Transgression (Sunrise): Dirigida por Gorō Taniguchi.

Code Geass: Lelouch of the Rebellion III – Glorification (Sunrise): Dirigida por Gorō Taniguchi.

Code Geass: Lelouch of the Re;surrection (Sunrise): Dirigida por Gorō Taniguchi.

Dio su vida para salvar el mundo y proteger a sus seres queridos. El día en que cayó Lelouch vi Brittannia fue el día en que este mundo devastado por la guerra encontró la paz.

Ahora, mientras sus amigos trabajan para mantener la paz, un ataque terrorista podría arriesgarlo todo. ¿Podrá el brillante estratega burlar a la muerte y salvarlos a todos? ¿O el legado de Lelouch caerá aquí?

Te puede interesar: Crunchyroll: Dragon Ball, Haikyuu y más animes llegan a los Jueves de Doblaje

Películas de anime ya disponibles en Crunchyroll

The Stranger by the Shore ya disponible en Crunchyroll.

En agosto de 2022, Crunchyroll agregó la película Boys Love (Yaoi) The Stranger by the Shore, disponible con subtítulos en español latinoamericano y en portugués brasileño. Si deseas puedes consultar nuestra lista de estrenos para la Temporada de Verano 2022 en Crunchyroll aquí.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram