Crunchyroll anuncia la alineación completa de anime para primavera 2021

La temporada de anime invierno 2021 se acerca a su final y Crunchyroll ha preparado toda una lista de estrenos que definitivamente deben estar en tu radar. La primavera llegó al sitio de streaming y esta promete una alineación cargada de acción, romance, drama y fantasía.

La Verdad Noticias te comparte un desglose de los estrenos que no debes perderte en Crunchyroll. ¿Por qué en este sitio? La realidad es que son el medio más grande de transmisión de series animadas japonesas en la actualidad y lo mejor es ver anime de forma legal para apoyar directamente a tus creadores favoritos.

Series como Jujutsu Kaisen, Black Clover, Yashahime: Princess Half-Demon y Shingeki no Kyojin alcanzaron el final de su temporada. Sin embargo, todos ellos mantuvieron la promesa de volver con más en el futuro. Para disfrutar la espera, puedes ir apuntando esta lista de estrenos de primavera 2021 en Crunchyroll:

Los más esperados en Crunchyroll

My Hero Academia - Temporada 5 (27 de marzo)

Tokyo Revengers (10 de abril)

To Your Eternity (12 de abril)

Zombieland Saga Revenge - Temporada 2 (8 de abril)

Joran: The Princess of Snow and Blood (7 de abril)

Tensura Nikki Tensei Shitara Slime Datta Ken (6 de abril)

Nuevo anime que no te debes perder

Cardfight!! Vanguard Overdress

Don’t Toy With Me, Miss Nagatoro

Fairy Ranmaru

Farewell, My Dear Cramer

Fruits Basket The Final Season

Higehiro: After Being Rejected, I Shaved And Took In A High School Runaway

How Not To Summon A Demon Lord Ω

I’ve Been Killing Slimes For 300 Years And Maxed Out My Level

Koikimo

Odd Taxi

Osamake: Romcom Where The Childhood Friend Won’t Lose

Those Snow White Notes

Crunchyroll te invita a iniciar la primavera con algunos éxitos de temporada nuevos como My Hero Academia (Temporada 5), To Your Eternity y Tokyo Revengers. Si te sientes aventurero, busca algo especial como Odd Taxi y Joran: The Princess of Snow and Blood. Otros animes como So I'm a Spider, So What ?, Boruto y One Piece continúan.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Twitter y mantente informado. Mata ne!