Crunchyroll anuncia doblaje latino para Chainsaw Man, Mob Psycho 100 y más anime

El gigante global de anime, Crunchyroll, acaba de anunciar las series de anime que tendrán doblaje latino durante la temporada de otoño de 2022. Algunos de los más esperados son Chainsaw Man y Mob Psycho 100 (este último con su temporada 3 ya disponible).

Cabe destacar que las series de anime llegarán en simuldub, lo que significa que contarán con sus episodios doblados algunos días (u horas) después de su lanzamiento en Japón. Sigue leyendo La Verdad Noticias para conocer la lista completa de estrenos.

El medio Código Espagueti informó que un total de 13 estrenos de anime llegarán con doblaje latino muy pronto. Anteriormente informamos que Dragon Ball Z y más animes se suman a los Jueves de Doblaje durante octubre de 2022.

Estrenos de anime simuldub otoño de 2022

Imágenes: BLUELOCK, Chainsaw Man y SPY x FAMILY.

The Ancient Magus’ Bride -The Boy from the West and the Knight of the Blue

Storm 3

More Than A Married Couple, But Not Lovers

Beast Tamer

Berserk: The Golden Age Arc – Memorial Edition

BLUELOCK

Chainsaw Man

I’m the Villainess, So I’m Taming the Final Boss

Mob Psycho 100 III – Temporada 3

My Hero Academia – Temporada 6

Shinobi no Ittoki

SPY x FAMILY – Segunda Parte

To Your Eternity – Temporada 2

Uzaki-chan Wants to Hang Out! Double – Temporada 2

Imágenes: My Hero Academia T6, Mob Psycho 100 T3 y Uzaki Chan T2.

Se dio a conocer que “el reparto de voces de estas series, así como los directores de cada proyecto se irán revelando en fechas posteriores”. Para ello te recomendamos estar atentos a nuestro portal de noticias y redes sociales.

¿Qué es la aplicación Crunchyroll?

Es uno de los servicios de streaming con uno de los mayores catálogos de anime licenciado, siendo este traducido en múltiples idiomas para espectadores de todo el mundo. Los espectadores pueden además disfrutar de los simulcasts, series de animación japonesa de actualidad disponibles inmediatamente después de su emisión en Japón.

