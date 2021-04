Crunchyroll: anime To Your Eternity llega por fin tras pandemia

Con trece volúmenes de manga publicados en Japón ha llegado el momento de que por fin llegue a Crunchyroll la adaptación al anime de To Your Eternity luego de que el estreno de esta el año pasado se viera retrasado por la pandemia.

El anime de To Your Eternity por fin llegará a Crunchyroll este abril.

Basado en la obra de la autora Yoshitoki Oima, creadora también de A Silent Voice, el esperado anime hubiera llegado a Crunchyroll en octubre del año pasado sin embargo como mencionamos el coronavirus frustró estos planes.

Es así que el esperado estreno del anime de To Your Eternity tendrá lugar el próximo 12 de abril día en que llegará de manera simultánea al catálogo de Crunchyroll en Latinoamérica y Europa.

La historia de To Your Eternity se enfoca en un ser inmortal que busca estudiar el mundo algo que logra a través de las personas que va conociendo durante su viaje antes de que todo se complique debido a una de sus habilidades.

Crunchyroll prepara Blu-ray de Jujutsu Kaisen y otras series

Como hemos informando entre las noticias más recientes de la plataforma de streaming de anime está que lanzará junto con VIZ Media Burn The Witch, In / Spectre, Jujutsu Kaisen, The God of High School y Towe of God en formato Blu-ray.

Por el momento estos lanzamientos serán solo en Estados Unidos y Canadá y los animes vendrán con sus respectivas versiones subtituladas y dobladas. Crunchyroll no ha dado a conocer aún una fecha para la llegada de estas series en Blu-ray.

Es así que Crunchyroll sigue siendo uno de los mas grandes referentes modernos en cuanto anime ya sea lanzando series al mercado en Blu-ray o trayendo nuevas series a su catálogo como To Your Eternity. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca la llegada de la popular serie para traerte lo más reciente.

