Crunchyroll agrega la película de anime “Yes, No, or Maybe?” a su catálogo

Crunchyroll anunció que iniciará la transmisión de la película de anime “Yes, No, or Maybe?” en su catálogo de todo el mundo; excepto Asia y Europa de habla alemana. El largometraje se basa en la serie de novelas escritas por Michi Ichino e ilustradas por Lala Takemiya.

Atsushi Abe y Yoshihisa Kawahara repiten sus papeles de la adaptación en CD dramática de las novelas como Kei Kunieda y Ushio Tsuzuki, respectivamente. Masahiro Takata (director y guionista de Super Seisyun Brothers ) dirigió la película en Lesprit.

Ayano Ōwada (director de animación de episodios de Black Butler: Book of Circus) estuvo a cargo del diseño de personajes, y Haruko Nobori (The Seven Deadly Sins: Imperial Wrath of The Gods) se encargó del diseño de color en el anime.

Natsuko Tosugi (Isekai Quartet) y Rika Miyamoto (Smile Pretty Cure!) fueron los directores de arte, y Koichi Yokomakura fue el director de fotografía. Tomoki Hasegawa (NANA) compuso la música, y finalmente, Nobuyuki Abe (Kemono Friends) fue el director de sonido.

Ichiho lanzó la serie de novelas con ilustraciones de Takemiya en noviembre de 2014, y Shinshokan publicó el tercer volumen de la serie en 2016. El primer volumen derivado "OFF AIR" de la serie debutó en agosto de 2017 y el segundo debutó en octubre de 2019.

Foto: Crunchyroll "Yes ka No ka Hanbun ka"

Sobre el anime “Yes, No, or Maybe?”

La historia de las novelas “Yes ka No ka Hanbun ka” (nombre en japonés) sigue a Kei Kunieda, un locutor de televisión joven y popular que mantiene una fachada perfecta en su vida profesional, pero maldice en privado a todos los que lo rodean como tontos incompetentes.

Sin embargo, ciertas circunstancias permiten al escritor de animación Ushio Tsuzuki descubrir el lado más mordaz de Kei. Ushio poco a poco se enamora de Kei (cuyo nombre falso es Owari) solo para descubrir una doble identidad del presentador. ¿Florecerá su relación? La Verdad Noticias te compartirá más actualizaciones de Crunchyroll en el futuro.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Twitter y mantente informado. Mata ne!