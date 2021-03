Crunchyroll agrega el anime yaoi Marudase Kintaro a su catálogo

El servicio de streaming especializado en anime, Crunchyroll, anunció la incorporación del nuevo anime corto, Marudase Kintaro, al catálogo de primavera 2021. La animación se estrenó el 25 de marzo a las 8 pm (PDT) para los suscriptores en todo el mundo, excepto Asia y Europa de habla alemana.

Anteriormente se confirmó que el manga yaoi escrito por Naomi Guren, sería adaptado a un corto de animación. Este corto de 9 minutos se emitió de forma previa a las primeras proyecciones del evento “BL FES!!-Boys Love Festival!!”.

¿Qué es el Boys Love Festival?

Según información del sitio Mundo Shu Ouma, se trata de un evento que exhibe películas del género “Boys Love” (amor entre dos hombre), también conocido como yaoi. En 2021 se realizó su segunda edición y esta también incluyó a la película de anime Yes, No, or Maybe?, ahora disponible en el sitio de Crunchyroll.

Póster oficial del OVA Marudase Kintaro (Seven)

¿De qué trata el yaoi Marudase Kintaro?

La historia se centra en Makoto, un estudiante y presidente de la Academia Onodera que ha sido blanco de toda la academia debido a la voluntad dejada por el director anterior: “El único hombre que sea capaz de seducir a Makoto con sus magníficas técnicas sexuales tendrá derecho a tomar el puesto como el nuevo director de la academia".

Gracias a Kintaro, su guardaespaldas y novio, Makoto consigue recuperar su pacífica vida. Sin embargo, un día, los enemigos son enviados desde la Escuela Secundaria Kawakara a la Academia Onodera que está llena de profesores y estudiantes problemáticos.

A Makoto le espera una gran humillación, la seducción de Kintaro y muchas otras trampas terribles. ¿Podrán Makoto y Kintaro superar todas estas dificultades? ¿Y qué es lo que realmente busca el enemigo?

El anime de Marudase Kintaro se estrenó el 11 de diciembre de 2020 en Japón, fue producido por estudio Seven (Nobunaga-sensei no Osanazuma) y está catalogado como OVA. La Verdad Noticias te compartirá más actualizaciones de Crunchyroll en el futuro.

