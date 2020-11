Crunchyroll Originals: TONIKAWA - Episodio 6, ¿funcionará el matrimonio de Nasa?

[SPOILERS de la serie de Crunchyroll Originals] En el episodio 6 de TONIKAWA Nasa finalmente está acostumbrándose a su inesperado matrimonio con la misteriosa Tsukasa mientras la realidad comienza a asentarse. Ahora está preparado para expandir este matrimonio un poco y hacer literalmente espacio para esta nueva relación. ¿Es tiempo de encontrar un nuevo lugar donde vivir?.

En el episodio 6 de TONIKAWA vemos como Nasa ha pasado ya algunas noches incómodas con su nueva esposa dado que Tsukasa tiene un sueño inquieto lo que ocasionó que en varias ocasiones termine encima de Nasa. En si, ni siquiera hay espacio para que se cambien de ropa en total privacidad por lo que para arreglar esto Nasa empieza a buscar nuevos lugares para vivir, ¡el futuro de su matrimonio depende de ello!

Los fans de TONIKAWA han seguido el matrimonio de Nasa y Tsukasa. ¿Será la búsqueda de un nuevo hogar algo que los una o separe definitivamente?

Nasa busca impresionar a Tsukasa sin embargo no es del tipo de personas que apuren las cosas o tomen decisiones precipitadas por lo que cuidadosamente revisa el diseño de la casa para intentar acomodar a su nueva esposa. Es así que durante el episodio 6 de TONIKAWA las ideas comienzan a fluir sin embargo Tsukasa no se muestra tan de acuerdo con la idea de mudarse ya que no encuentra nada malo en la casa y considera que no vale la pena el gasto para tener más espacio. ¿Será esta situación la que determine el éxito o fracaso del matrimonio de Nasa y Tsukasa en la serie?

TONIKAWA: Continúa la búsqueda de Nasa de un hogar

Sin embargo parece que Tsukasa es la única con esta opinión en el episodio 6 de TONIKAWA, ya que cuando Nasa le cuenta sus planes a su amiga Kaname esta insiste en que debe encontrar un lugar con más espacio cuanto antes tras ponerse en los zapatos de una esposa cuyo marido la mantiene apretada y arrinconada solo por ahorrarse algo de dinero.

Te recomendamos leer: EX-ARM: Anime original de Crunchyroll recibe duras críticas tras revelar trailer

Es así que Nasa se pone la meta de encontrar un nuevo hogar, sin embargo aún quedan muchos obstáculos en el camino como la juventud de ambos por lo que deberán recurrir a los padres de Nasa para conseguir un apartamento sin que estos sepan siquiera del matrimonio. ¿Te ha gustado este episodio del anime de TONIKAWA? Déjanos saber en los comentarios. En La Verdad Noticias seguiremos pendientes de esta serie original y otros animes de Crunchyroll Originals para mantenerte informado.