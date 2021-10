Crunchyroll Hime anuncia su debut como VTuber de anime

Los fanáticos del anime pronto podrán interactuar con Crunchyroll Hime, la nueva VTuber (YouTuber virtual) de la plataforma de streaming. Hime prometió debutar con su propio canal de YouTube para compartir todas las actualizaciones de series de anime, juegos, películas y más curiosidades.

Se ha subido un avance para anunciar el nuevo canal de Hime, que se lanzará el 12 de octubre a las 4 pm ET / 1 pm PT. Después de eso, se transmitirá todos los martes y jueves para discutir las últimas noticias en anime.

Durante las transmisiones, los fanáticos del anime podrán hacerle preguntas a Hime usando el hashtag #HimeLive en Twitter o comentando en el chat de transmisión. Los fanáticos también pueden recibir un saludo especial de la princesa de Crunchyroll publicando fan art con la etiqueta #DrawHime.

La mascota también llevará a cabo AniMarathons mensuales, donde informará y presentará un bloque especial de programación de anime. La competencia de Hime es N-ko, la VTuber oficial de Netflix que tuvo una importante participación en TUDUM 2021.

¿Quién es Crunchyroll Hime?

La popular estrella de TikTok, Kristine Fel, está ayudando a desarrollar el canal de Crunchyroll-Hime. Se especializa en animación de formato corto y anteriormente trabajó con el servicio de transmisión para dar vida a la princesa-mascota para los 2021 Anime Awards.

Este nuevo canal de YouTube no es la única forma en que Crunchyroll-Hime interactúa con la comunidad de anime. También tiene su propia tira cómica semanal, The Daily Life of Crunchyroll-Hime, y también llegará a TikTok.

¿Qué es Crunchyroll y para qué sirve?

Crucnhyroll es una plataforma de streaming especializada en anime

Crunchyroll es uno de los servicios de transmisión de anime más grandes del mundo con más de cinco millones de suscriptores y 120 millones de usuarios. La compañía anunció previamente que agregará numerosos títulos nuevos a su servicio este otoño.

La Verdad Noticias te invita a conocer la guía completa de anime de otoño de 2021, donde el sitio de streaming anunció agregar títulos como The Faraway Paladin y Build Divide #00000 (Code Black). ¿Qué te pareció el debut de Crunchyroll Hime en el mundo de VTubers?

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!