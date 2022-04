Crunchyroll Dubs reemplazará el canal de YouTube de Funimation

Con la noticia de que Crunchyroll y Funimation serían parte de Sony, los fanáticos han sido testigos de lo que esto significa para ambas compañías de anime y parece que se está produciendo otro elemento de la fusión.

Con Funimation lanzando una gran cantidad de sus títulos en Crunchyroll en los últimos días, parece que el canal de Youtube de Funimation se transformará por completo en "Crunchyroll Dubs", un canal que se describe a sí mismo como el que brinda a los fanáticos "clips y episodios completos cada semana desde los mejores títulos que el anime tiene para ofrecer, todos doblados en inglés".

Esto es lo que el sitio oficial de Crunchyroll dijo con respecto a este cambio cuando se trata de que el canal oficial de Youtube de Funimation se convierta en una plataforma exclusivamente para anime doblado en inglés:

Nueva imagen de Crunchyroll Dubs (antes YouTube Funimation)

"Funimation se está unificando bajo la marca Crunchyroll y, como tal, también lo está su canal de YouTube. El canal de YouTube de Funimation, que consta de 3,7 millones de suscriptores y ha estado en funcionamiento desde 2006, ¡ahora se está convirtiendo en Crunchyroll Dubs!”

“¿Qué puede esperar ahora? Bueno ... En su mayoría, todo el mismo contenido que te ha gustado, ¡y más! Crunchyroll Dubs continuará brindando clips de anime, tráilers y episodios completos de tu anime favorito doblado al inglés”.

“No solo eso, Crunchyroll Dubs lanzará el episodio 1 doblado semanalmente. cae todos los sábados a las 12 pm. PST, a partir del 9 de abril con Re:ZERO -Starting Life in Another World- !"

En una declaración anterior, el CEO de Crunchyroll, Colin Decker, entró en detalles cuando se trataba de que Crunchyroll y Funimation se convirtieran en uno: "Cuando reunimos a Funimation y Crunchyroll el año pasado, nuestra principal prioridad era poner a los fanáticos primero”.

“Unificar todas nuestras marcas y servicios bajo la marca Crunchyroll a nivel mundial nos permite ofrecer más valor que nunca al combinar subs, doblajes, transmisiones simultáneas, biblioteca, música, películas, manga, todo en una sola suscripción”.

“El nuevo Crunchyroll es la realización de un sueño, y estamos agradecidos con los creadores de anime y los millones de fanáticos que se han unido a nosotros para hacer de la comunidad lo que es hoy".

En los últimos días, una gran cantidad de títulos de Funimation llegaron como parte de la biblioteca de anime de Crunchyroll, lo que dejó a muchos fanáticos preguntándose qué cambios adicionales se producirán como resultado de la fusión que ha cambiado el panorama del anime.

Finalmente, La Verdad Noticias te recuerda que Crunchyroll continuará los Jueves de Doblaje de Funimation desde abril. Asimismo, los estrenos de la Temporada de Primavera 2022 tienen grandes títulos como SPY x FAMILY, Dance Dance Danseur, The Rising of the Shield Hero Temporada 2 y Kaguya-sama: Love Is War -Ultra Romantic-.

