Crunchyroll: Dragon Ball, Haikyuu y más animes llegan a los Jueves de Doblaje

Mediante un comunicado de prensa, Crunchyroll, el líder mundial en brindar a los fanáticos la mejor experiencia de anime en todo lugar, ha revelado que la tercera temporada de Black Clover así como más episodios de Dragon Ball se unirán a la lista de estrenos de Jueves de Doblaje en septiembre.

También se están anunciando las fechas de lanzamiento de las series de anime Haikyu!!, Tower of God, y Uzaki-chan Wants to Hang Out! A continuación, La Verdad Noticias te comparte la lista de estrenos y sus fechas de emisión:

Estrenos septiembre en Jueves de Doblaje de Crunchyroll

1 DE SEPTIEMBRE

Imagen: Haikyuu!!

Haikyu!! Temporada 1: Basada en el manga original de Haruichi Furudate, el cual se publica en la Weekly Shonen Jump, Haikyu!! es un anime deportivo protagonizado por Shoyo Hinata y su amor por el voleibol. Siendo de corta estatura, le inspira un jugador al que llamaban el "Pequeño Gigante", y decide jugar tal y como lo hizo él.

En su último año de secundaria por fin consigue jugar su primer partido oficial, pero es derrotado por completo por el equipo rival y su mejor jugador, "El rey de la cancha", Tobio Kageyama. Ya en preparatoria, Hinata y Tobio terminan inscritos en la misma escuela, Karasuno.

8 DE SEPTIEMBRE

Imagen: Tower of God

Tower of God Temporada 1: Alcanza lo más alto y todo será tuyo. En la cima de la torre encontrarás todo lo que existe en este mundo, y todo puede ser tuyo. Podrás ser un dios.

Esta es la historia del inicio y el final de Rachel, la joven que ascendió la torre para poder ver las estrellas, y Bam, el joven que lo único que necesitaba era estar con ella.

15 DE SEPTIEMBRE

Imagen: Dragon Ball

Dragon Ball Temporada 1 (episodios 32-92): Son Goku es un niño con cola de mono que vive solo en las montañas tras la muerte de su abuelo. Un día, un recuerdo del abuelo de Goku atrae a Bulma, una niña en busca de las legendarias Esferas del Dragón.

Estas esferas son capaces de invocar al dragón Shenglong, que concede cualquier deseo. ¡Solo que no sabían que su viaje estará lleno de grandes aventuras y peligros! Durante el mes de agosto, Crunchyroll dio a conocer que estrenará el doblaje latino de Dragon Ball.

22 DE SEPTIEMBRE

Imagen: Black Clover

Black Clover Temporada 3 (episodios 103-122): En un mundo donde la magia es todo, Asta y Yuno son encontrados abandonados en una iglesia el mismo día. Mientras que Yuno está dotado de poderes mágicos excepcionales, Asta es el único en este mundo sin ninguno.

A la edad de quince años, ambos reciben grimorios, libros mágicos que amplifican la magia de su poseedor. El de Asta es un raro grimorio de anti magia que niega y repele los hechizos de su oponente.

Siendo opuestos pero buenos rivales, Yuno y Asta están listos para los desafíos más difíciles para lograr su sueño común: ser el Rey Mago. ¡Rendirse nunca es una opción!

29 DE SEPTIEMBRE

Imagen: Uzaki-chan Wants to Hang Out!

Uzaki-chan Wants to Hang Out! Temporada 1: Shinichi Sakurai va a la universidad, no le molesta ser un solitario introvertido y no le importa lo que piensen los demás. La voluptuosa Hana Uzaki de segundo año no puede con semejante cosa.

Alegre como ella sola, se propuso hacer que él sea más social. A él le gusta su compañía, y dejó que sea su amiga. ¿Es posible pasarla bien con los demás tanto como estando solo?

¿Qué es el Crunchyroll?

Foto: Crunchyroll

Crunchyroll es un servicio de streaming que conecta a los fans del anime y el manga de más de 200 países y territorios con el contenido y las experiencias que tanto les gustan.

Además de proporcionar acceso al contenido mediante un sistema gratuito apoyado por publicidad y suscripciones premium, Crunchyroll ofrece a la comunidad de anime eventos, estrenos cinematográficos, videojuegos, productos de consumo, coleccionables y ediciones de manga.

Los fans del anime tienen acceso a uno de los mayores catálogos de anime licenciado a través de Crunchyroll, siendo este traducido en múltiples idiomas para espectadores de todo el mundo.

Los espectadores pueden además disfrutar de los simulcasts, series de actualidad disponibles inmediatamente después de su emisión en Japón. La aplicación de Crunchyroll está disponible en más de 15 plataformas, incluyendo consolas de videojuegos.

Crunchyroll, LLC es una empresa conjunta operada de forma independiente entre la estadounidense Sony Pictures Entertainment y la japonesa Aniplex, filial de Sony Music Entertainment (Japan) Inc., ambas subsidiarias de Sony Group.

