Critican al anime SPY x FAMILY por su visión de las mujeres solteras

Critican al anime SPY x FAMILY por visión de las mujeres solteras

Según información de Kudasai, el portal japonés Myjitsu se hizo viral por su reciente artículo sobre el Episodio 2 del anime SPY x FAMILY. El segundo episodio recibió varias críticas debido a la trama sobre sus personajes femeninos. A continuación, La Verdad Noticias te explica los detalles.

Resulta que la historia en SPY x FAMILY Episodio 2, señaló que “una mujer soltera a los 27 años estaba mal vista dentro de la sociedad”. Todo tiene que ver con la trama de una serie ambientada en una época de espías que buscan proteger la paz mundial.

¿Por qué critican a SPY x FAMILY?

El portal Myjitsu comentó que el pasado 16 de abril se estrenó el segundo episodio del anime en el canal de televisión TV Tokyo. Titulado “Objetivo: Conseguir esposa” en el servicio de streaming Crunchyroll, la historia nos mostró una “sociedad femenina gráfica” que no fue aceptada del todo por los fanáticos.

Algunas espectadoras parecen haberse sentido ofendidas por la visión del programa sobre las “mujeres solteras”. El artículo mencionó que “el espía Twilight tiene una misión y decide crear una familia falsa bajo la apariencia del psiquiatra Loid Forger”.

En el primer episodio vimos que Loid Forger adoptó a la niña Anya, que también resulta ser una psíquica con la capacidad de leer la mente. En el segundo episodio, vemos que el personaje femenino Yor Briar asume el rol de esposa en la familia Forger.

Sin embargo, Yor esconde ser una asesina a sueldo. El personaje menciona sentirse “incómoda por estar soltera” y finalmente encontró a Twilight para ser marido y mujer en beneficio del otro. Ambos ganan al casarse: uno puede continuar con su misión de espía y la otra deja de llamar la atención como solterona (quedando libre de continuar con sus asesinatos a sueldo).

Algunos fanáticos rechazaron la primera escena del episodio 2. Una en la que “Yor es objeto de burla por parte de sus compañeras de trabajo”. Además, “en la historia y en el país en el que se desarrolla, las mujeres solteras despiertan sospechas entre la sociedad sobre ser espías de naciones enemigas”.

Una de las compañeras de Yor mencionó con sarcasmo: “¿Acaso no tienes 27 años? Deberías tener cuidado. He oído que una mujer soltera a los 30 años ha sido denunciada como sospechosa por sus vecinos. Ciertamente es sospechoso seguir sin pareja a esa edad. Bastante sospechoso”.

La historia del anime nos dice que viven en “un mundo en donde estar soltera a los 27 años es algo malo”. Aunque Yor Forger se llama Thorn Princess por su trabajo de asesina, ella no podría continuar con su doble vida siendo soltera.

Algunos fanáticos opinaron sobre el argumento del anime SPY x FAMILY: “Lloré como un bebé cuando me dijeron que estar soltera a los 27 años era una mala idea“, “Tengo 27 años y todavía no me he casado, pero la indirecta fue demasiado directa“.

“¿Estar soltera a los 27 años te hace quedar mal ante la sociedad? No sé qué pensar sobre esa idea”.

Conoce las últimas actualizaciones del anime.