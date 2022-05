Creadora de Fullmetal Alchemist dibuja nuevo arte para las secuelas live action

Fullmetal Alchemist asombró a los fanáticos a principios de este año cuando se anunció que la adaptación de acción en vivo de la franquicia de anime recibiría no una, sino dos secuelas.

Con las dos películas listas para llegar en forma de The Avenging Scar y The Final Transmutation, la creadora Hiromu Arakawa ha ofrecido una nueva obra de arte que imagina un divertido detrás de escena de los personajes principales de la serie.

Si bien Arakawa se mudó de la franquicia luego de su conclusión, la mangaka no se avergüenza de regresar a la serie para celebrar algunas grandes ocasiones. Anteriormente, La Verdad Noticias informó que las películas de Fullmetal Alchemist muestran más de sus escenas de acción.

Los fanáticos del anime a menudo se han referido a la oscura historia de la alquimia como una de las franquicias más queridas en el medio, y el anuncio de que la película de 2017 recibiría dos secuelas fue una gran sorpresa cuando se reveló a principios de este año.

Para ayudar a celebrar el vigésimo aniversario de Fullmetal Alchemist, las películas buscan retomar donde quedó la primera película y cubrir la historia total de Edward y Alphonse Elric.

Si bien Arakawa no ha mencionado una serie secuela que regresaría al mundo de la alquimia, el mangaka ha comenzado a trabajar en una nueva serie de manga en forma de Tsugai of the Underworld.

La nueva obra de arte de Hiromu Arakawa ve a personajes como Edward Elric, Alphonse Elric, Scar y varios de los otros héroes y villanos de la serie aprovechando la oportunidad para tomar un descanso del proceso de filmación de la nueva película de Fullmetal Alchemist que llegará a los cines este mes:

Visual de Fullmetal Alchemist por Hiromu Arakawa

En la actualidad, no ha habido información sobre el lanzamiento en Latinoamérica de las dos secuelas de FMA, aunque definitivamente no nos sorprendería recibir noticias más temprano que tarde, ya que la primera película live action de Fullmetal Alchemist llegó a Netflix poco después de su lanzamiento.

Comparativo de ambos visuales "Manga vs Live Action"

