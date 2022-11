Creador de manga demanda a Elon Musk por mil millones de dólares

Decir que Twitter es un desastre sería poner las cosas a la ligera en este momento. Luego de una adquisición asombrosamente costosa, el empresario Elon Musk es ahora el director ejecutivo del sitio.

En su corto tiempo al frente, Twitter ha sido criticado por todo, desde servicios de pago hasta desinformación publicitada. Y ahora, un artista de manga previamente explotado por Musk ahora exige el pago por el incidente.

La terrible experiencia salió a la luz en Twitter cuando Kentaro Sato, el creador de Magical Girl Site, llamó a Musk en un mensaje. El artista compartió un meme publicado originalmente por Musk en noviembre de 2022 y criticó el uso de su obra de arte sin permiso.

"El nuevo CEO de Twitter, Elon Musk, ha estado publicando mis dibujos sin permiso, así que me gustaría una tarifa de uso de mil millones. En dólares", escribió.

En un tweet de seguimiento, Sato continuó mostrando de dónde proviene la obra de arte del meme de Aya Asagiri, y pidió a los lectores que apoyaran el manga al ver su primer volumen.

Elon Musk y el mundo del anime

Por supuesto, Magical Girl Site no es el primer manga o animación japonesa compartida por Musk. En 2021, recurrieron a Twitter para compartir varias recomendaciones con los fanáticos. Estos programas incluyen Death Note, Your Name, Spirited Away, Neon Genesis Evangelion y más.

El empresario incluso ha expresado interés en financiar trajes mecha de la vida real a la Evangelion. Pero por ahora, parece que Musk tiene las manos ocupadas supervisando Twitter, Tesla y Space X.

En cuanto a Magical Girl Site, puedes encontrar su adaptación al anime en Amazon Prime Video en Latinoamérica. La serie en sí se remonta a julio de 2013, ya que se generó a partir de Magical Girl Apocalypse. Para obtener más información sobre la serie, puede leer su sinopsis oficial a continuación:

"Asagiri Aya es una niña que ha sido víctima de acosadores en su escuela. Buscando una manera de escapar de sus problemas, busca en Internet una distracción, cuando aparece un sitio web misterioso llamado ‘Sitio de chicas mágicas’".

“Simplemente viendo la página es todo lo que se necesita para lanzar a Aya de cabeza al mundo mortal de Magical Girl Apocalypse. Allí, es luchar o morir, contra una variedad aparentemente interminable de máquinas de matar salvajemente adorables, con faldas con volantes, cada una armada con poderes mágicos y una sed insaciable de sangre y caos".

¿Qué opinas de las demandas del creador de manga? La Verdad Noticias informó antes sobre el gusto de Elon Musk por el exitoso anime de Netflix, Cyberpunk: Edgerunners.

