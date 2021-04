Creador de Shingeki no Kyojin comparte el boceto final para despedir la serie

El capítulo final de Shingeki no Kyojin se lanzará en solo unas pocas horas, lo que cerrará la historia de larga duración creada por Hajime Isayama, y el creador de la franquicia oscura les ha dado a los fanáticos un boceto final que muestra a Survey Corps bajo una luz mucho más feliz.

Aunque los fanáticos del anime pueden estar un poco desanimados con la noticia de que la serie no llegará a su fin en la pantalla chica hasta 2022, está claro que la historia del manga no deja nada sobre la mesa como la historia final de Eren, Mikasa y Armin.

El usuario de Twitter "Attack On Fans" compartió el boceto final del creador Hajime Isayama antes de que el manga de Attack On Titan llegue a su fin, mostrando a los héroes y villanos de la serie dando un último "hurra" para celebrar la trayectoria de la serie:

Imagen: Hajime Isayama - Personajes Shingeki no Kyojin

¿Cuándo se estrenó Shingeki no Kyojin?

Shingeki no Kyojin comenzó en 2009 gracias a su manga impreso en Kodansha, y la adaptación al anime comenzó unos años más tarde en 2013 gracias a las mentes creativas de Wit Studio y a Studio MAPPA en la temporada 4 de anime estrenada en 2020.

Aunque las riendas de la serie fueron entregadas a MAPPA, el estudio de animación responsable de Jujutsu Kaisen, The God of High School y la próxima serie de anime de Netflix, Yasuke, los fanáticos todavía claman por ver cómo la historia de Survey Corps terminará y cuál de sus personajes favoritos logrará salir vivo al final.

Si bien no ha habido ningún anuncio de una secuela o spin-off de Attack On Titan luego de la conclusión de la serie, los fanáticos están aprovechando la oportunidad para revivir numerosos momentos de la serie y honrar el trabajo de Hajime Isayama antes del final.

Aunque es posible que Shingeki no Kyojin no continúe, esperamos que Isayama continúe visitando el mundo a través de bocetos y obras de arte que se publiquen en el futuro. No hace falta decir que todavía quedan grandes momentos para la cuarta y última temporada del anime. La Verdad Noticias te recuerda que puedes ver el programa en Crunchyroll.

