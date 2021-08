Creador de Naruto celebra a la tenista Naomi Osaka con un genial arte

Cuando se trata de deportes profesionales, hay pocos atletas que se comparen con Naomi Osaka. La joven es una de las más grandes tenistas del mundo, y su trabajo reciente ha puesto de relieve la salud mental a lo grande. Ahora, resulta que el creador de Naruto se tomó el tiempo para honrar a Osaka con un retrato especial.

El trabajo se hizo público después del tiempo de Osaka en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Puede que esta vez no haya obtenido medallas en ningún evento de tenis, pero el tiempo de Osaka en la cancha está lejos de terminar.

Masashi Kishimoto dejó en claro que admira a Naomi Osaka, ya que su boceto mostró a la tenista japonesa junto a Sakura Haruno y Naruto Uzumaki. El arte también lo compartió Naomi Osaka en su cuenta de Instagram y simplemente trajo mucha nostalgia.

Masashi Kishimoto dibuja a Naomi Osaka

Dibujo de Naomi Osaka por Masashi Kishimoto

El boceto de Kishimoto, que se puede encontrar arriba, mostró a Osaka con su propio equipo ninja. El atuendo de Konoha puso a la tenista japonesa en un traje naranja con una cremallera en el centro. Una diadema a juego completó el look, y Osaka se ve hermosa con puntas ombré en esta pieza.

Por supuesto, ella está colocada espalda con espalda con Sakura Haruno, y la médica se ve muy bien en esta toma con el sello de su frente. Sakura luce su habitual blusa rosa en la que se basa Osaka, y las chicas son casi gemelas con sus bandas.

Y, por supuesto, se puede ver al rubio protagonista en la parte de atrás con una sonrisa gigante mientras se transforma en el mayor fan de las chicas. La Verdad Noticias compartió anteriormente el significado de sus nombres en el anime.

¿Cómo ver Naruto?

Puedes ver la serie original, Shippuden y secuela Boruto de Masashi Kishimoto desde la aplicación Crunchyroll. Te recordamos que puedes leer el manga desde VIZ Media o la biblioteca digital MANGA Plus de Shueisha.

No ves una obra de arte de Kishimoto todos los días para alguien, y es más raro verla publicada en línea. Ahora, los internautas están pidiendo a Naomi Osaka que obtenga su propio cameo en el anime de Boruto: Naruto Next Generations. Y si eso no sucede, bueno, el Séptimo Hokage es el que se está perdiendo la oportunidad.

