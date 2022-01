Creador de Nanatsu no Taizai explica cómo Dragon Ball inspiró su manga

Ha sido un camino bastante salvaje para Nakaba Suzuki y Nanatsu no Taizai: The Seven Deadly Sins, especialmente en el transcurso de 2021. La serie no solo terminó oficialmente su manga y comenzó su secuela oficial de manga, sino que la franquicia de anime transmitió su última temporada y gran secuela también.

Al hablar sobre The Seven Deadly Sins en un popular programa temático de manga en Japón, como lo señaló @DbsHype en Twitter, Nakaba Suzuki, reveló que la serie de manga Dragon Ball de Akira Toriyama es la influencia número uno en sus propias obras.

La influencia de Dragon Ball en Nanatsu no Taizai

Imágenes: Kodansha / Shueisha

Al compartir que las escenas de lucha en el manga son las que más le impactaron, Suzuki incluso explicó que algunas de las escenas de lucha en Los Siete Pecados Capitales también están inspiradas en Dragon Ball en términos de velocidad y escala.

"Akira Toriyama es uno de los pocos artistas de manga que puede extraer la profundidad de la escena de la batalla", comenzó Suzuki antes de desarrollar más con "La sensación de velocidad y el efecto tridimensional de la batalla. Hizo que los lectores sepan cómo luchan los personajes …”, continuó:

“¡El dibujo de personajes u objetos inanimados de Toriyama sensei es increíble! Algunas de las escenas de batalla en Los siete pecados capitales están inspiradas en Dragon Ball. Entonces, si los fanáticos alguna vez han visto algo del mismo espíritu entre las dos series, ¡esta es la razón!”, confesó el creador del manga y anime shonen The Seven Deadly Sins.

¿Qué pasó con los 7 pecados capitales?

La ejecución del manga original de Suzuki podría haber terminado por ahora, pero la secuela oficial de The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse aún continúa con nuevos capítulos semanalmente en Crunchyroll. El anime también se está preparando para continuar con un nuevo proyecto de película.

Suzuki, que anunció que está en proceso para un lanzamiento en Netflix en un futuro próximo, contribuyó con una historia original para esta nueva película, The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh, que sigue al hijo de Meliodas y Elizabeth. Anteriormente, en La Verdad Noticias informamos que Nanatsu no Taizai comparte tráiler de la película CGI centrada en Tristán.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!