Creador de My Hero Academia dibuja a los héroes de Final Fantasy IX

Kohei Horikoshi, es el creador de My Hero Academia que recientemente inició el arco final del manga. Ahora, el famoso mangaka llamó la atención de sus fanáticos por compartir un hermoso homenaje a Final Fantasy IX.

FFIX anunció un nuevo proyecto relacionado con su videojuego JRPG de Square Enix y Horikoshi se unió a la celebración dibujando a los personajes principales en su estilo. El arte se compartió en Twitter y al momento de redactar este artículo en La Verdad Noticias, ya alcanzó miles de reacciones por fanáticos.

Aunque el manga de Boku no Hero Academia se encuentra en su arco final, el creador ha sabido crear un ritmo de acción, comedia y drama para que sus lectores esperen emocionados. MANGA Plus y VIZ Media tiene disponible la serie y actualmente hay 317 capítulos (30 tomos recopilatorios) publicados.

Final Fantasy IX al estilo Kohei Horikoshi

(Foto: Kohei Horikoshi en Twitter) Arte de Final Fantasy IX

En el arte podemos apreciar a los protagonistas de Final Fantasy IX, Yitán, Garnet y Vivi, descansando tranquilamente. El rostro de los humanos recuerda a Momo Yaoyorozu y Kaminari Denki de la Clase 1-A en Boku no Hero Academia. ¿Verdad que lucen adorables?

Final Fantasy IX anunció que tendrá su propia serie animada para niños. Cyber Group Studios producirá la serie y tiene programado su estreno para el próximo año. El estilo de MHA va muy bien con FFIX y demuestra que Kohei Horikoshi es gran fanático del videojuego.

Actualizaciones de My Hero Academia

La revista Weekly Shonen Jump de Shueisha comenzó a publicar MHA en julio de 2014. El capítulo 317 “Cicatrices, sangre, barro” se lanzó el pasado 20 de junio y programó el capítulo 318 para el domingo 27 de junio.

Por otra parte, el anime de My Hero Academia se encuentra transmitiendo su temporada 5 en Crunchyroll y próximamente estrenará su tercer largometraje titulado “World Heroes Mission”. ¿Qué te pareció el arte de Kohei Horikoshi? Te recordamos que el artista publica sketches y bocetos con regularidad en su cuenta de Twitter.

